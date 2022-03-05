ЗМІ: Росія направить в Україну ще 1000 найманців — попередні провалилися

Росія направить до України ще близько 1000 найманців "найближчими днями та тижнями".

Джерело: офіційний представник влади США у коментарі CNN

Деталі: За словами чиновника, сили найманців зміцнять ослаблі частини, оскільки вторгнення Росії в Україну триває вже другий тиждень.

США вважають, що найманці, які вже перебувають в Україні, "погано проявили себе, зіткнувшись із жорсткішим, ніж очікувалося, опором з боку українців", і що в ході війни вже було вбито близько 200 таких найманців.

Офіційні особи США та Заходу очікують, що Росія збільшить темпи та силу своїх ударів по ключових населених пунктах України, включаючи Київ.

Нагадаємо: Як повідомляли ЗМІ, в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.