Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times
Британське видання The Times повідомляє, що в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.
Джерело: The Times
Дослівно The Times: "Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним із найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому надіслала найманців з Африки з місією вбити уряд Зеленського в обмін на солідну плату".
Деталі: Повідомляється, що інформація про їхній задум дійшла українського уряду в суботу вранці, а за кілька годин Київ оголосив 36-годинну "жорстку" комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.
Столична влада попередила мирних жителів, що всіх, хто виходитиме на вулицю в комендантську годину, розглядатимуть як агентів Кремля і можуть ліквідувати.
За даними видання, вагнерівці чекають зеленого світла від Кремля, щоб атакувати, а до їхнього розстрільного списку також входять прем'єр, весь Кабінет міністрів, мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир, які стали знаковими фігурами на передовій столиці, – загалом 23 людини.
Джерела Times повідомили, що в січні в Україну прибуло від 2000 до 4000 найманців із різними завданнями.
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Декого відправили до Донецької та Луганської областей, які утримуються бойовиками, а 400 осіб, яким доручили ліквідувати Зеленського, вирушили до Києва з Білорусі.
Видання з посиланням на джерела пише, що вагнерівці нібито відслідковують Зеленського та його колег за їхніми мобільними телефонами, і нібито завжди знають, де вони перебувають.
Інше джерело стверджує, що найманим убивцям наказали пригальмувати, поки Путін цього тижня веде "мирні переговори" із Зеленським.
Передісторя:
- 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що до Києва увійшли диверсійні групи РФ і що Росія позначила його як ціль номер один.