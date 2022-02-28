Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Британське видання The Times повідомляє, що в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.

Джерело: The Times

Дослівно The Times: "Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним із найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому надіслала найманців з Африки з місією вбити уряд Зеленського в обмін на солідну плату".

Деталі: Повідомляється, що інформація про їхній задум дійшла українського уряду в суботу вранці, а за кілька годин Київ оголосив 36-годинну "жорстку" комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.

Столична влада попередила мирних жителів, що всіх, хто виходитиме на вулицю в комендантську годину, розглядатимуть як агентів Кремля і можуть ліквідувати.

За даними видання, вагнерівці чекають зеленого світла від Кремля, щоб атакувати, а до їхнього розстрільного списку також входять прем'єр, весь Кабінет міністрів, мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир, які стали знаковими фігурами на передовій столиці, – загалом 23 людини.

Джерела Times повідомили, що в січні в Україну прибуло від 2000 до 4000 найманців із різними завданнями.

Декого відправили до Донецької та Луганської областей, які утримуються бойовиками, а 400 осіб, яким доручили ліквідувати Зеленського, вирушили до Києва з Білорусі.

Видання з посиланням на джерела пише, що вагнерівці нібито відслідковують Зеленського та його колег за їхніми мобільними телефонами, і нібито завжди знають, де вони перебувають.

Інше джерело стверджує, що найманим убивцям наказали пригальмувати, поки Путін цього тижня веде "мирні переговори" із Зеленським.

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