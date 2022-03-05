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На Київщині окупанти обстріляли автомобіль – двоє загиблих, четверо поранених

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 13:50
На Київщині окупанти обстріляли автомобіль – двоє загиблих, четверо поранених
фото: Київська прокуратура у facebook

На Київщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу автомобіля окупантами, у результаті чого загинули двоє людей.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Дослівно: "Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями (ст. 438 КК України)".

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Деталі: За даними слідства, 4 березня 2022 року шестеро осіб їхали на автомобілі із селища Ворзель Бучанського району Київської області.

Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою "V", які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.

Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка і 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення, серед них – дівчата 17 та 7 років.

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"Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни", – повідомляють у прокуратурі.

Водночас в мережі повідомили, що в результаті обстрілу загинула Анастасія Яланська.

Нагадаємо: Через обстріли російських окупантів села Мархалівка в Київській області загинуло щонайменше 5 людей, троє з яких діти.

Теми: війнаКиївська областьпрокуратура
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