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Війна пішла не за планом Путіна, Україна здатна перемогти – Блінкен

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 06:50
Війна пішла не за планом Путіна, Україна здатна перемогти – Блінкен
Блінкен, фото: Getty Images

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен переконаний, що Україна здатна перемогти у війні, яка пішла не за планом Путіна.

Джерело: Блінкен, цитує ВВС

Пряма мова: "Якщо Москва має намір спробувати якось повалити уряд і встановити власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це".

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Деталі: Блінкен зазначив, що не знає, скільки триватиме ця війна. Разом з тим високо оцінив "надзвичайну стійкість" українського народу.

На думку держсекретаря США, війна вже пішла не так, як планував президент Росії Володимир Путін.

Блінкен також сказав, що міжнародне співтовариство прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні, а також чинити "сильний тиск на Росію, щоб вона припинила війну, яку розпочав Володимир Путін".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив підтримку українському народу в боротьбі з російськими окупантами і сказав, що весь світ захоплюється хоробрістю і рішучістю українців.

Теми: СШАвійнаРосіяПутін
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