"Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські медіа в Starlink

Засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий інтернет Starlink, Ілон Маск відмовився заблокувати російські новинні ресурси після запиту іноземних урядів.

Джерело: Маск у Twitter

Дослівно: "Деякі уряди (але не Україна) наказали Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом.

Вибачте, що я є абсолютистом свободи слова".

Нагадаємо: Раніше Роскомнагляд зажадав видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", телеканалу "Дождь" та інших ЗМІ, де розповідається правда про вторгнення російських військ в Україну і те, що відбувається, називається війною, вторгненням чи нападом.