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"Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські медіа в Starlink

Анастасія КалатурСубота, 5 березня 2022, 06:40
Хіба що під прицілом: Маск відмовився заблокувати російські медіа в Starlink
ФОТО: GETTY

Засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий інтернет Starlink, Ілон Маск відмовився заблокувати російські новинні ресурси після запиту іноземних урядів.

Джерело:  Маск у Twitter

Дослівно: "Деякі уряди (але не Україна) наказали Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом.

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Нагадаємо: Раніше Роскомнагляд зажадав видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", телеканалу "Дождь" та інших ЗМІ, де розповідається правда про вторгнення російських військ в Україну і те, що відбувається, називається війною, вторгненням чи нападом.

Теми: Ілон Маск
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