Понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, аби воювати проти Росії

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 66 224 чоловіки повернулися з-за кордону, аби захищати Україну.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди.

Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!".