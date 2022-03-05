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Понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, аби воювати проти Росії

Роман ПетренкоСубота, 5 березня 2022, 10:33

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 66 224 чоловіки повернулися з-за кордону, аби захищати Україну.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди.

Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!".

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Теми: РезніковвійнаРосія
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