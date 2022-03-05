Понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, аби воювати проти Росії
Субота, 5 березня 2022, 10:33
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 66 224 чоловіки повернулися з-за кордону, аби захищати Україну.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова Резнікова: "66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди.
Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"