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Евакуація з Ірпеня до Києва пройде автобусами – окупанти підірвали залізничні колії

Роман ПетренкоСубота, 5 березня 2022, 10:20
Евакуація з Ірпеня до Києва пройде автобусами – окупанти підірвали залізничні колії
усі фото Сергія Лещенка

Російські загарбники підірвали залізничні колії на Київщині, тому евакуація з Ірпеня буде здійснена автобусами, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Джерело: Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: «Окупанти підірвали залізничні колії!

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Просимо терміново всіх людей, які чекали на евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпінської траси (с.Романівка) там буде здійснена евакуація автобусами на Київ».

Деталі: Він нагадав, що на київський вокзал евакуюють дітей, жінок та людей похилого віку.

 

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Теми: Київська областьІрпіньвійна
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