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Інтернаціональний легіон оборони України: запрацював сайт для іноземців, які хочуть бити окупанта

Валентина РоманенкоСубота, 5 березня 2022, 10:46
Інтернаціональний легіон оборони України: запрацював сайт для іноземців, які хочуть бити окупанта

Запрацював сайт, який містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Іноземці, які хочуть допомогти Україні, зможуть знайти на сайті детальну покрокову інструкцію, як приєднатися до справедливої боротьби з агресором, який 24 лютого 2022 року підступно розгорнув повномасштабний наступ на Україну.

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Зокрема, щоб вступити до лав Інтернаціонального легіону оборони України, необхідно звернутися до Посольства України у своїй державі з відповідним наміром та уточнити, які документи та одяг (обладнання) потрібні або рекомендовані.

Потім необхідно пройти співбесіду в Посольстві з аташе з питань оборони та оформити візу з консулом. Далі подається заявка на призов до Збройних Сил України на добровільну військову службу за контрактом.

Після цього легіонер отримає інструкцію щодо подорожі Україною, необхідні документи та обладнання.

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Рекомендовано, якщо є, взяти із собою військовий комплект, наприклад, одяг або його елементи, спорядження, шолом, бронежилети тощо.

За необхідності представники посольств та консульств України нададуть допомогу в дорозі.

Прибувши на збірний пункт в Україні, легіонер підписує контракт і приєднується до Інтернаціонального легіону оборони України. Після цього він готовий вступити в битву з окупантами разом із бійцями з усього світу та українськими воїнами.

Теми: війна
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