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Інтернаціональний легіон оборони України: запрацював сайт для іноземців, які хочуть бити окупанта

Валентина РоманенкоСубота, 5 березня 2022, 11:46

Запрацював сайт, який містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Іноземці, які хочуть допомогти Україні, зможуть знайти на сайті детальну покрокову інструкцію, як приєднатися до справедливої боротьби з агресором, який 24 лютого 2022 року підступно розгорнув повномасштабний наступ на Україну.

Зокрема, щоб вступити до лав Інтернаціонального легіону оборони України, необхідно звернутися до Посольства України у своїй державі з відповідним наміром та уточнити, які документи та одяг (обладнання) потрібні або рекомендовані.

Потім необхідно пройти співбесіду в Посольстві з аташе з питань оборони та оформити візу з консулом. Далі подається заявка на призов до Збройних Сил України на добровільну військову службу за контрактом.

Після цього легіонер отримає інструкцію щодо подорожі Україною, необхідні документи та обладнання.

Рекомендовано, якщо є, взяти із собою військовий комплект, наприклад, одяг або його елементи, спорядження, шолом, бронежилети тощо.

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За необхідності представники посольств та консульств України нададуть допомогу в дорозі.

Прибувши на збірний пункт в Україні, легіонер підписує контракт і приєднується до Інтернаціонального легіону оборони України. Після цього він готовий вступити в битву з окупантами разом із бійцями з усього світу та українськими воїнами.

Теми: війна
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