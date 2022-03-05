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Речник Путіна бідкається, що з РФ йде іноземний бізнес

Субота, 5 березня 2022, 12:29

У Кремлі визнали, що Росія зараз не є інвестпривабливою країною. 

Джерело: слова речника президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитують "Риа новости" у Telegram

Пряма мова: "Навряд чи зараз можна говорити про інвестпривабливість, але час змінюється. Прийде і економічне зростання, а місце компаній, що йдуть, можуть зайняти інші".

Що передувало: Свою діяльність у Росії зупинили ряд світових брендів: IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson, інші іноземні компанії. Так само в Росії закривають свої магазини люксові бренди.

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Теми: РосіяПутінбізнес
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