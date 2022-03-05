"Єдиний спосіб вижити усім – це закрити небо": Резніков звернувся до США та НАТО

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до усього світу з проханням закрити небо над Україною

Джерело: відеозвернення Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Вся Європа розуміє, що вони направляють допомогу Україні тому, що сотні тисяч українців ціною свого життя, життям своїх рідних і навіть дітей стримує агресора від вторгнення на території інших країн.

При цьому, водночас НАТО відмовляється закрити небо над Україною. Аргументів про вбивства, про прицільне бомбардування і нанесення ракетних ударів по житлових будинках, по лікарнях, по пологових будинках і дитячих садочках, про знищення однієї із європейських націй у 21 сторіччі замало…

Упереджувальні санкції не були застосовані. Всі зараз спостерігають здалека по телевізорах до чого ці вагання призвели. Спостерігати здалека ядерну катастрофу не вийде.

Ваші аргументи про те, що нинішня відмова від впровадження A2/AD пов’язана з тим, що НАТО намагається уникнути ядерної війни, не є переконливими, оскільки Росія вже її розпочала. Історичні уроки важкі і їх треба враховувати.

Якби під час Другої світової війни Ейзенхауер підтримував Європу раніше, США ніколи б не мали Перл-Харбора. Якби країни світу ввели проти Росії такі ж санкції, як сьогодні, повномасштабна війна б не почалася.

Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ, – це зона A2/AD".

Деталі: Резніков нагадав трагедію Чорнобильської АЕС 1986 року і те, що Запорізька АЕС у шість разів потужніша.

Міністр також попросив США "дослухатися до свого народу" та звернув увагу на опитування, за яким 74% американців заявили, що Штати та НАТО мають запровадити в Україні зону, заборонену для польотів.