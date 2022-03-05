Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російського льотчика, збитого під Черніговом, взяли в полон

Валентина РоманенкоСубота, 5 березня 2022, 13:12

Українські військові оприлюднили відео з узятим у полон льотчиком штурмовика, збитого під Черніговом.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Деталі: Він катапультувався після того, як був збитий літак фахівцями ППО, які боронять Чернігів від окупанта.

На відео,  поранений чоловік називається майором Красноярцевим з війської частини 8689. Військові питають, скільки бомбометань він здійснив по мирному Чернігову. Льотчик стверджує, що це був його перший виліт на Чернігів, до того він, мовляв, літав вздовж кордону.

Дослівно: "Намагався втекти, але його впіймали. Не для збереження йому життя, а для міжнародного трибуналу за всі ті злочини, які його країна вчинила проти України та її людей. За всіх жінок, дітей, чоловіків, чиї життя вони забрали".

Оновлено: Як повідомляє ДСНС, збитий літак упав на околицю приватного сектора Чернігова, там зараз працюють рятувальники.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

 "5 березня близько 12:40 над м. Чернігів було збито ворожий літак, внаслідок чого сталося його падіння на околицю приватного сектору. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Врятовано 2 особи. Рятувальники гасять займання чотирьох приватних будинків та двох господарських будівель.

Внаслідок падіння літака на території приватного сектору виявлено 3 авіаційні бомби ФАБ-500. Проводяться заходи щодо евакуації населення з мікрорайону.

Додатково: Також повідомляється, що фахівці ППО однієї з бригад ОК "Північ" влучно знешкодили ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога.

Теми: війнаЧернігів
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Назад у 90-ті": Зеленський пообіцяв росіянам дефіцит валюти і бідність

Кулеба: МАГАТЕ повинно сказати росіянам “киш” з українських АЕС

відеоДепутата Куницького скрутили на блокпості

Українські захисники підбили ще одного полковника РФ, але його врятували кадировці

відеоНа Київщині знищили ворожий пункт управління – працює Байрактар

відео, оновленоВорог обстріляв Миколаїв, минулося без жертв

Усі новини...
війна
У Миколаєві військові взяли в полон 4 російських розвідників
В оточеному Ізюмі відновили водопостачання і зв’язок: чекають на "зелений коридор"
Хто буде судити за тяжкі злочини, скоєні на території України?
Останні новини
04:16
Канада може організувати спеціальні авірейси з Польщі для українських біженців
03:55
В Instagram назвали дату блокування соцмережі в Росії
03:40
Colgate обмежила продажі в Росії
03:23
фотоУ центрі Чернігова російські загарбники розбомбили готель "Україна"
02:58
Кабмін прийняв рішення, щоб уникнути дефіциту пального і стримати ціни на нього
02:32
Українська авіація уразила російський Су-34 і ще п’ять ворожих цілей
02:20
Джордж Сорос: Сі Цзіньпін благословив війну Путіна
02:05
Зеленський та Байден провели найдовшу розмову
01:59
фото, відеоНа Сумщині тероборона голіруч відібрала у ворога 3 танки і САУ – голова ОДА
01:39
Росія провокує Білорусь на війну проти України – Генштаб
Усі новини...