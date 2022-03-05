Російського льотчика, збитого під Черніговом, взяли в полон

Українські військові оприлюднили відео з узятим у полон льотчиком штурмовика, збитого під Черніговом.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Деталі: Він катапультувався після того, як був збитий літак фахівцями ППО, які боронять Чернігів від окупанта.

На відео, поранений чоловік називається майором Красноярцевим з війської частини 8689. Військові питають, скільки бомбометань він здійснив по мирному Чернігову. Льотчик стверджує, що це був його перший виліт на Чернігів, до того він, мовляв, літав вздовж кордону.

Дослівно: "Намагався втекти, але його впіймали. Не для збереження йому життя, а для міжнародного трибуналу за всі ті злочини, які його країна вчинила проти України та її людей. За всіх жінок, дітей, чоловіків, чиї життя вони забрали".

Оновлено: Як повідомляє ДСНС, збитий літак упав на околицю приватного сектора Чернігова, там зараз працюють рятувальники.

"5 березня близько 12:40 над м. Чернігів було збито ворожий літак, внаслідок чого сталося його падіння на околицю приватного сектору. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Врятовано 2 особи. Рятувальники гасять займання чотирьох приватних будинків та двох господарських будівель.

Внаслідок падіння літака на території приватного сектору виявлено 3 авіаційні бомби ФАБ-500. Проводяться заходи щодо евакуації населення з мікрорайону.

Додатково: Також повідомляється, що фахівці ППО однієї з бригад ОК "Північ" влучно знешкодили ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога.