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Мелітополь на порозі гуманітарної катастрофи, але люди йдуть на мітинг проти окупанта – мер

Ірина Балачук, Євген РуденкоСубота, 5 березня 2022, 12:19
Мелітополь на порозі гуманітарної катастрофи, але люди йдуть на мітинг проти окупанта – мер
Скриншот з відео

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті складна ситуація з продовольством і ліками, але попри все це жителі Мелітополя щодня виходять на мітинги проти агресора.

Джерело: Федоров в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Федорова: "Кожного дня жителі міста Мелітополя виходять на проукраїнські мітинги. Це, мабуть, вже був четвертий мітинг. Сьогодні точно буде ще один. Був один інцидент на мітингу, коли  російський військовий вистрелив по мітингувальнику. Після цього я звернувся до жителів, щоб вони не підходили до військових, щоб ми змогли зберегти життя мирних.

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Кожний день все більше і більше збирається жителів, які хочуть відстоювати свої права на життя в українському Мелітополі. Вони виходять, декларують це, скандують різні лозунги, співають гімн".

Деталі: За словами мера, люди з жовто-блакитними прапорами ходять центральними вулицями міста і повертаються на площу, бо "вони точно не хочуть іншу країну, точно не хочуть режим, в якому по мирних мітингарях будуть стріляти".

Водночас Федоров заявив, що наразі у Мелітополі є велика проблема із продовольством – люди налякані і не знають, що буде завтра. Закінчуються і медикаменти, необхідні для екстреного лікування пацієнтів.

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Він також розповів, що 4 березня окупанти в соцмережах публікували смішний ролик, на якому до якихось жителів якогось міста начебто звертався начебто новий мер Мелітополя.

"Це – смішно", – прокоментував Федоров.  

Мер додав, що наразі найбільша проблема – виїхати з Мелітополя гуманітарним коридором. Влада зверталася до різних російських військових, але вони відмовили в прокладанні гуманітарного коридору.

Передісторія: 

Теми: Мелітопольвійнамітинги
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