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Білоруси будуть здаватися в полон, або порушувати наказ – білорус про можливий наступ на Україну

Мазуренко Альона Субота, 5 березня 2022, 13:23
ЛУКАШЕНКО НА СПІЛЬНИХ З РФ НАВЧАННЯХ 17 ЛЮТОГО 2022 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

У лавах Збройних Сил України уже більше 200 білорусів, які хочуть захищати Україну від російського загарбника, ще 300 добровольців із Білорусі зараз у Польщі. 

Джерело: колишній бізнесмен і громадський діяч, який зараз в Україні, білорус Вадим Прокоп'єв в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Ми намагаємося масово вести мовлення на Білорусь, щоб військові здавалися в полон і переходили на наш бік.

Ми збираємо білоруських добровольців до Іноземного легіону.

У лавах ЗСУ вже понад 200 білорусів. На жаль, ми зазнали втрат. Вчора загинув білорус, позивний "Литвин"...

Крім того, багато білорусів працюють у тилу, відгукнулося 5700 білорусів, які допомагають українцям у тилу.

Лукашенка, можливо, взагалі буде відсторонено від командування, і тоді у нас проблема. Поки що він чує, що не можна цього робити. Що це буде його власний крах, його смерть. Що його війська розвернуться проти нього.

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Можливо, я беру на себе багато, але оцінюю можливість наземного вторгнення (Білорусі - ред.) як невелику…

До нас надходять дані про вкрай низький моральний дух білоруських воїнів. Вони готові звільнятись, зніматися з контракту. Якщо розпочнеться наземне вторгнення, я припускаю, що буде масовий перехід у полон до українців".

Деталі: Прокоп'єв вибачився і заявив, що його країну, на жаль, окуповано.

Також він додав, що ще 300 добровольців із Білорусі зараз у Польщі, які готові приєднатися до Іноземного легіону для боротьби проти Росії в Україні.

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

Теми: БілорусьУкраїнаРосіявійна
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