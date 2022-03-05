"Зеленський молодець, а Путіну пізд*ц!": на мітингу в Херсоні нова кричалка

Мешканці Херсона зібралися на величезний мітинг проти російських окупантів. Люди скандують: "Зеленський молодець, а Путіну – пізд*ц!".

Джерело: відео місцевих жителів

Українці у Херсоні вигадали нову кричалку: "Зеленський – молодець, а Путіну – пі**ць" pic.twitter.com/yqSWbjwovq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022

Передісторія: 5 березня в Херсоні знову зібрався мітинг патріотичних сил, поки російські окупанти підтягували сили.