"Зеленський молодець, а Путіну пізд*ц!": на мітингу в Херсоні нова кричалка
Субота, 5 березня 2022, 14:02
Мешканці Херсона зібралися на величезний мітинг проти російських окупантів. Люди скандують: "Зеленський молодець, а Путіну – пізд*ц!".
Джерело: відео місцевих жителів
Українці у Херсоні вигадали нову кричалку: "Зеленський – молодець, а Путіну – пі**ць" pic.twitter.com/yqSWbjwovqРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022
Передісторія: 5 березня в Херсоні знову зібрався мітинг патріотичних сил, поки російські окупанти підтягували сили.