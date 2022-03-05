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"Зеленський молодець, а Путіну пізд*ц!": на мітингу в Херсоні нова кричалка

Субота, 5 березня 2022, 15:02

Мешканці Херсона зібралися на величезний мітинг проти російських окупантів. Люди скандують: "Зеленський молодець, а Путіну – пізд*ц!".

Джерело: відео місцевих жителів

Передісторія: 5 березня в Херсоні знову зібрався мітинг патріотичних сил, поки російські окупанти підтягували сили.

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Теми: Херсонмітингивійна
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