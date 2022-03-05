Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні - масштабний мітинг, щоб вигнати окупантів. Агресор намагається залякати стріляниною

"Українська правда"Субота, 5 березня 2022, 10:45

В Херсоні знову збирається мітинг патріотичних сил, російські окупанти підтягують сили.

Джерело: очевидці з місця події для УП

Деталі: Представники окупаційних сил РФ у Херсоні мають намір блокувати проведення патріотичного заходу.

Для цього окупанти підтягують до Херсонської ОДА 60 представників силового блоку та 10 резерву.

Наведений силовий блок буде одягнений у чорну форму, яка схожа до обмундирування українських правоохоронців, а також вони будуть озброєнні травматичною зброєю та газовими балончиками.

В такий спосіб функціонери РФ намагатимуться недопустити потрапляння активістів до будівлі ХОДА.

За даними УП, це не завадило патріотам Херсону вийти на мітинг.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Окупанти почали стріляти у повітря.

Що передувало: У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.

Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага. 

Теми: Херсонвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів на Чернігівщині

фото 11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук

фотоЛукашенко полетів до Путіна

Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Президент Литви: Саміт ЄС сказав "так" інтеграції України до ЄС

Усі новини...
На маршруті евакуації з Маріуполя продовжуються бої 
Мінус ще одна ворожа "пташка": українські військові збили вертоліт РФ
У Херсоні чоловік виліз із прапором України на БТР росіян
Під Черніговом збили ворожий штурмовик: одного пілота взяли живим, другий загинув
Останні новини
13:36
Харків’ян закликають йти грітися в метро, школи та садочки
13:29
Противник несе значні втрати і вже змушений оборонятись – Генштаб
13:27
Moody's знизило рейтинг Білорусі
13:11
Авіаудари у Луцьку: Четверо загиблих 
13:08
Тимощука довічно відлучили від українського футболу
13:04
На Сумщині поліція з мешканцями взяли в полон 29 російських окупантів
13:02
Шредер зустрівся з Путіним, полетів на прохання України - ЗМІ
12:58
Leroy Merlin не планує виходити з РФ, готує збільшення поставок та асортименту
12:51
Кремль погрожує заблокованому в РФ Facebook, бо там можна ображати Путіна
12:48
Мер Франківська просить людей, які живуть поруч з аеропортом, тимчасово переїхати
Усі новини...