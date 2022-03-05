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У Херсоні - масштабний мітинг, щоб вигнати окупантів. Агресор намагається залякати стріляниною

"Українська правда"Субота, 5 березня 2022, 09:45
У Херсоні - масштабний мітинг, щоб вигнати окупантів. Агресор намагається залякати стріляниною

В Херсоні знову збирається мітинг патріотичних сил, російські окупанти підтягують сили.

Джерело: очевидці з місця події для УП

Деталі: Представники окупаційних сил РФ у Херсоні мають намір блокувати проведення патріотичного заходу.

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Для цього окупанти підтягують до Херсонської ОДА 60 представників силового блоку та 10 резерву.

Наведений силовий блок буде одягнений у чорну форму, яка схожа до обмундирування українських правоохоронців, а також вони будуть озброєнні травматичною зброєю та газовими балончиками.

В такий спосіб функціонери РФ намагатимуться недопустити потрапляння активістів до будівлі ХОДА.

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За даними УП, це не завадило патріотам Херсону вийти на мітинг.

Окупанти почали стріляти у повітря.

Що передувало: У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.

Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага. 

Теми: Херсонвійна
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