У Херсоні - масштабний мітинг, щоб вигнати окупантів. Агресор намагається залякати стріляниною
В Херсоні знову збирається мітинг патріотичних сил, російські окупанти підтягують сили.
Джерело: очевидці з місця події для УП
Деталі: Представники окупаційних сил РФ у Херсоні мають намір блокувати проведення патріотичного заходу.
Для цього окупанти підтягують до Херсонської ОДА 60 представників силового блоку та 10 резерву.
Наведений силовий блок буде одягнений у чорну форму, яка схожа до обмундирування українських правоохоронців, а також вони будуть озброєнні травматичною зброєю та газовими балончиками.
В такий спосіб функціонери РФ намагатимуться недопустити потрапляння активістів до будівлі ХОДА.
За даними УП, це не завадило патріотам Херсону вийти на мітинг.
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Окупанти почали стріляти у повітря.
Що передувало: У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.
Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.
Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.
Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага.