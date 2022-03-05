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У Миколаєві військові взяли в полон 4 російських розвідників

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 16:15
У Миколаєві військові взяли в полон 4 російських розвідників
знищений бронеавтомобіль окупантів, фото МВС

На в’їзді до Миколаєва у суботу Нацгвардія і ЗСУ знищили бронеавтомобіль окупантів і взяли в полон 4 розвідників РФ, з них 1 офіцер.

Джерело: МВС

 
фото МВС

Дослівно: "5 березня близько 11.00, під час бойового зіткнення на блок-посту на в’їзді у Миколаїв, було знищено бронеавтомобіль окупантів "ТИГР".

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Бійцям вдалося взяти у полон 4-х військовослужбовців Російської Федерації зі складу розвідувальної групи (із них 1 офіцер)".

Деталі: Полонених передали співробітникам СБУ.

Що передувало: 5 березня ЗСУ вибили з Миколаєва російських окупантів та захопили ворожу техніку.

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Теми: Миколаїввійнаполонені
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