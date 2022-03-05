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Окупантів повністю вибили з Миколаєва, багато трофейної техніки – ОДА

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 16:58
МИКОЛАЇВ ПІД ЧАС ВІЙНИ. ФОТО З TELEGRAM ВІТАЛІЯ КІМА

У Миколаєві ЗСУ вибили з міста російських окупантів та захопили ворожу техніку.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Дослівно: "Окупантів вибили з міста. Ми маємо багато трофейної техніки.

Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. У напрямку Шевченка, Луча, Снігурівки".

"У місті немає жодної ворожої техніки. Місто на замку".

Деталі: Кім повідомив, що у місті є втрати і серед мирного населення.

"Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити – громадянське затримання", - звернувся він до місцевого населення.

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Передісторія:

  • Удень 4 березня влада повідомляла, що російські окупанти ввійшли до Миколаєва: на вулицях тривали бої.
  • Згодом ворожі війська відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу, у самому місті ворога не було. 

Теми: МиколаїввійнаРосія
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