Окупантів повністю вибили з Миколаєва, багато трофейної техніки – ОДА
Субота, 5 березня 2022, 15:58
У Миколаєві ЗСУ вибили з міста російських окупантів та захопили ворожу техніку.
Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram
Дослівно: "Окупантів вибили з міста. Ми маємо багато трофейної техніки.
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Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. У напрямку Шевченка, Луча, Снігурівки".
"У місті немає жодної ворожої техніки. Місто на замку".
Деталі: Кім повідомив, що у місті є втрати і серед мирного населення.
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"Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити – громадянське затримання", - звернувся він до місцевого населення.
Передісторія:
- Удень 4 березня влада повідомляла, що російські окупанти ввійшли до Миколаєва: на вулицях тривали бої.
- Згодом ворожі війська відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу, у самому місті ворога не було.