"Укрзалізниця" анонсувала евакуаційні поїзди до Польщі з Харкова, Дніпра і Запоріжжя

"Укрзалізниця" оголосила графік евакуаційних поїздів для українців, що залишають свої домівки через війну, з Харкова, Дніпра та Запоріжжя безпосередньо до Польщі.

Про це повідомила пресслужба компанії 5 березня, пише "Європейська правда".

О 17 годині мав виїхати потяг з Харкова. Об 11:00 6 березня планується потяг із Запоріжжя, о 9:00 - з Дніпра.

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Усі три потяги прямують до польського Хелма. До складу київського потяга на Хелм у Львові причеплять додаткові вагони. Такий потяг планується 5 і 6 березня о 19:13.

"На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця. Проїзд безкоштовний", - зазначає "Укрзалізниця".

З початку війни Росії проти України до Польщі виїхали вже майже 800 тисяч людей. За словами заступника глави МВС Польщі, вчора до країни прибули 106 тисяч людей – найбільше від початку війни.