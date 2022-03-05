Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзалізниця" анонсувала евакуаційні поїзди до Польщі з Харкова, Дніпра і Запоріжжя

"Європейська правда"Субота, 5 березня 2022, 17:32
фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" оголосила графік евакуаційних поїздів для українців, що залишають свої домівки через війну, з Харкова, Дніпра та Запоріжжя безпосередньо до Польщі. 

Про це повідомила пресслужба компанії 5 березня, пише "Європейська правда".

О 17 годині мав виїхати потяг з Харкова. Об 11:00 6 березня планується потяг із Запоріжжя, о 9:00 - з Дніпра.

Усі три потяги прямують до польського Хелма. До складу київського потяга на Хелм у Львові причеплять додаткові вагони. Такий потяг планується 5 і 6 березня о 19:13. 

"На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця. Проїзд безкоштовний", - зазначає "Укрзалізниця". 

З початку війни Росії проти України до Польщі виїхали вже майже 800 тисяч людей. За словами заступника глави МВС Польщі, вчора до країни прибули 106 тисяч людей – найбільше від початку війни.

Теми: ПольщаевакуаціяУкрзалізниця
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти "приєднали" до Росатому захоплену ЗАЕС

РФ втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти України

Росія готує два варіанти ядерного шантажу – керівник ГУР

Італія арештувала мегаяхту російського олігарха Мельниченка

фотоУ центрі Чернігова російські загарбники розбомбили готель "Україна"

Зеленський та Байден провели найдовшу розмову

Усі новини...
Польща
Україна отримала можливість фізично імпортувати газ з Польщі
Прем’єр Польщі: Україна зараз захищає усю Європу
Впевнений, що скоро скажемо людям: "Повертайтеся, загрози немає" – Зеленський
Останні новини
09:16
Регіони: обстріли Сум, Чернігова, Миколаєва й аеропорту Кропивницького, Волноваху захопили
09:09
фото Ворог обстріляв Київ: сталося дві пожежі
09:05
ЗСУ збили крилату ракету над Дніпром
08:47
Ворог хаотично обстріляв Миколаїв: є поранені
08:42
відеоУ Василькові під Києвом після авіаудару горить нафтобаза
08:36
Окупанти "приєднали" до Росатому захоплену ЗАЕС
08:28
У Слобожанському на Харківщині з-під завалів дістали 5-го загиблого
08:23
РФ втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти України
08:19
Без вікон, без дверей: Rehau припиняє роботу у Росії
08:09
Байден: Росія заплатить "сувору ціну", якщо використає хімічну зброю в Україні
Усі новини...