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Путіну світить в'язниця, його ув'язнення є реальним – прокурор Нюрнберзького процесу

Світлана КізіловаСубота, 5 березня 2022, 16:51
Путіну світить в'язниця, його ув'язнення є реальним – прокурор Нюрнберзького процесу
Володимир Путін, фото getty images

Прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), підтвердив, що російського президента Володимира Путіна можуть засудити за злочини проти людяності, які російські військові вчиняють в Україні.

Джерело: Ференц в інтерв'ю Mirror

Пряма мова: "Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та за вбивства".

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Деталі: За словами Ференца, Путіна можуть ув'язнити, як Радована Караджича - лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді.

"Це дуже реалістично (ув'язнення президента РФ - УП). Все, що потрібно, це рішучість зробити це, адже вони (росіяни - УП) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - додав Ференц.

За його словами, Захід сподівався, що загроза Нюрнберзького процесу спинить Путіна від подальшої агресії, проте цього не сталося.

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Ференц додав, що ні в нього, ні в оточуючих вже немає жодних сумнівів у вчиненні злочинів путінською Росією, оскільки велика кількість доказів вказує – російські військові націлені на цивільних осіб та використовують касетні бомби.

Бенджаміну Ференцу наступного тижня виповниться 102 роки.

Нагадаємо:

Група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.

Теми: ПутінвійнаГаазький трибунал
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