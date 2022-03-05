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Новопсков на Луганщині: росіяни відкрили вогонь по беззбройних людях

"Українська правда"Субота, 5 березня 2022, 18:38

У смт Новопсков на Луганщині місцеві жителі вийшли на вулицю, аби виступити проти російських окупантів, що захопили селище. Ворожі солдати почали стріляти у мирних жителів.

Джерело: місцеві мешканці

Деталі: У Новопскові 4 берзня містяни вийшли на мирний мітинг, аби показати окупантам, що їх тут не чекають.

У мережі ширилося відео з цього мітингу, мешканці міста тримали українські прапори та вигукували "Україна!"

Пізніше з'явилося ще одне відео з Новопскова, ймовірно, записане також 4 березня. На ньому зафіксовано, як російські окупанти стріляють у беззбройних новопсковців, які насмілилися сказати, що не підтримують Росію та її загарбницьку війну.

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Теми: війнаРосіяЛуганська область
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