Новопсков на Луганщині: росіяни відкрили вогонь по беззбройних людях
У смт Новопсков на Луганщині місцеві жителі вийшли на вулицю, аби виступити проти російських окупантів, що захопили селище. Ворожі солдати почали стріляти у мирних жителів.
Джерело: місцеві мешканці
Деталі: У Новопскові 4 берзня містяни вийшли на мирний мітинг, аби показати окупантам, що їх тут не чекають.
У мережі ширилося відео з цього мітингу, мешканці міста тримали українські прапори та вигукували "Україна!"
Пізніше з'явилося ще одне відео з Новопскова, ймовірно, записане також 4 березня. На ньому зафіксовано, як російські окупанти стріляють у беззбройних новопсковців, які насмілилися сказати, що не підтримують Росію та її загарбницьку війну.
Окупанти стріляють по цивільних у смт. Новопсков, Луганської області pic.twitter.com/Sx3xoFC5VG— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022
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