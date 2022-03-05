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На Миколаївщині спіймали двох ворожих льотчиків з Криму

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 17:55
На Миколаївщині спіймали двох ворожих льотчиків з Криму
скріншот відео

У Миколаївській області прикордонники з військовослужбовцями ЗСУ та НГУ затримали двох ворожих льотчиків.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Українські воїни затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача та штурмана цього борта.

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Екіпаж катапультувався, після того, як українські військові збили ворожий літак.

На оприлюдненому відео пілот говорить, що вони з військової частини міста Саки в окупованому Криму.

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Завданням, за його словами, була повітряна морська розвідка.

Штурман розповів, що він родом зі Смоленська, РФ, проживає у Сімферополі в окупованому Криму.

З 24 лютого вони здійснили 3-4 вильоти, але бомби з літаків на українські міста, за їхніми словами, не скидали.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що неподалік Миколаєва українські захисники знищили черговий військовий літак російських окупантів, захопивши в полон пілота. Зазначалося, що літак здійснив свій "останній" політ із летовища в місті Саки в тимчасово окупованому Криму. Очевидно, мова йде про двох льотчиків саме цього літака. 

Теми: Миколаївська областьвійнаРосіяавіа
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