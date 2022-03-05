Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Миколаївщині спіймали двох ворожих льотчиків з Криму

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 18:55
скріншот відео

У Миколаївській області прикордонники з військовослужбовцями ЗСУ та НГУ затримали двох ворожих льотчиків.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Українські воїни затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача та штурмана цього борта.

Екіпаж катапультувався, після того, як українські військові збили ворожий літак.

На оприлюдненому відео пілот говорить, що вони з військової частини міста Саки в окупованому Криму.

Завданням, за його словами, була повітряна морська розвідка.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Штурман розповів, що він родом зі Смоленська, РФ, проживає у Сімферополі в окупованому Криму.

З 24 лютого вони здійснили 3-4 вильоти, але бомби з літаків на українські міста, за їхніми словами, не скидали.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що неподалік Миколаєва українські захисники знищили черговий військовий літак російських окупантів, захопивши в полон пілота. Зазначалося, що літак здійснив свій "останній" політ із летовища в місті Саки в тимчасово окупованому Криму. Очевидно, мова йде про двох льотчиків саме цього літака. 

Теми: Миколаївська областьвійнаРосіяавіа
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЖителі Мелітополя вийшли на мітинг: вимагають від окупантів відпустити мера

відео, доповнено У Василькові горить склад з боєприпасами, детонують снаряди

відеоУкраїна оголосила про 15 нових гуманітарних коридорів на 12 березня

Окупанти "приєднали" до Росатому захоплену ЗАЕС

РФ втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти України

Росія готує два варіанти ядерного шантажу – керівник ГУР

Усі новини...
Миколаївська область
Глава Миколаївщини заявив про 3 збиті вертольоти ворога. ВМС плюсують ще один
На Миколаївщині знищено ворожу базу, 245 одиниць техніки та багато солдатів РФ
Миколаївщина: мисливці влаштовують "сафарі" на російських окупантів
Останні новини
11:31
Потік через західний кордон України слабне: менше 100 тисяч за добу
11:21
eBay призупинив можливість продажу товарів учасниками з Росії
11:18
США розглядають можливість надання Україні систем ППО - ЗМІ
11:16
Координаторку протестів у Мелітополі викрали – активісти
11:13
В ОП прогнозують ще два-три тижні спроб ворога наступати
11:01
Виключити Росію з Інтерполу закликають адміністрацію Байдена у США
11:00
Sony Pictures призупинила розвиток бізнесу в Росії
10:57
Частина Луганщини через обстріли залишилась без світла, тепла і води
10:50
У російських ЗМІ почали з'являтися новини про загиблих в Україні солдатів
10:39
Motorola Solutions призупинила продаж продукції в РФ та Білорусі
Усі новини...