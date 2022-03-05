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Під Миколаєвом збили ще один літак окупантів: пілота захопили в полон – очільник Миколаївщини

Денис КарловськийСубота, 5 березня 2022, 15:16
Під Миколаєвом збили ще один літак окупантів: пілота захопили в полон – очільник Миколаївщини
Фото ілюстративне: Getty images

Неподалік Миколаєва українські захисники знищили черговий військовий літак російських окупантів, захопивши в полон пілота. 

Джерело: Військово-морські сили Збройних Сил, голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім

Дослівно ВМС: "Ще один літак збито у місті Очаків.

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Російська Федерація вже не перший день намагається знищити місто Очаків, у тому числі, здійснюючи постійні авіаційні нальоти, залякуючи мирне населення.

Але Україна мужньо обороняється.

Так, сьогодні, 5 березня, під час чергового нальоту авіації один з наших військових моряків збив літак Російської Федерації, а саме Су-25. Пілотів взято у полон".

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Деталі: Літак здійснив свій "останній" політ із летовища в місті Саки в тимчасово окупованому Криму.

Збитий літак російських окупантів
Збитий літак російських окупантів
Фото: пресслужба ВМС ЗСУ

На відео видно, як у полі за містом літак окупантів від вогню розлітається на друзки.

На іншому відеозаписі українські захисники запитують пілота про його ім’я, прізвище, військову частину, звання і місцерозташування його підрозділу. Проте через сильний шум вітру неможливо розібрати, що каже окупант.

Імовірно, пілот устиг катапультуватися з літака, хоча на відео його комбінезон закривавлений.

Передісторія: 

  • Із початку війни 24 лютого українська система протиповітряної оборони знищила 39 ворожих літаків і 40 гелікоптерів.
  • Уранці 5 лютого українські військові зуміли збити російський військовий гелікоптер.
  • Кім заявив, що 5 березня українські бійці знищили три ворожих гелікоптери на Миколаївщині. У Військово-морських силах України додали ще один до них.
  • Під Черніговом також збили російський штурмовий літак. Одного пілота захопили живим у полон, інший окупант загинув.

Теми: МиколаївРосіявійнаЗбройні сили
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