Ліквідований один з ватажків "ДНР" Володимир Жога "Воха"
Субота, 5 березня 2022, 19:31
Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін повідомив про смерть Володимира Жоги, керівника збройного угруповання "Спарта".
Джерело: російська служба BBC у Telegram
Деталі: Жога "Воха" у минулому був особистим водієм бойовика Арсена Павлова "Мотороли", вбитого у 2016 році у Донецьку.
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НЗФ "Спарта" на окупованих територіях Донбасу вважається "одним із найефективніших підрозділів" ОРДЛО.
BBC нагадує, що "Спарту" та його командування неодноразово звинувачували у негуманному поводженні з полоненими.
Окупанти пишуть про те, що Жога "Воха" загинув в районі Волновахи.
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