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Ліквідований один з ватажків "ДНР" Володимир Жога "Воха"

"Українська правда"Субота, 5 березня 2022, 20:31
Володимир Жога "Воха", фото з сайту novynarnia.com

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін повідомив про смерть Володимира Жоги, керівника збройного угруповання "Спарта".

Джерело: російська служба BBC у Telegram

Деталі: Жога "Воха" у минулому був особистим водієм бойовика Арсена Павлова "Мотороли", вбитого у 2016 році у Донецьку.

НЗФ "Спарта" на окупованих територіях Донбасу вважається "одним із найефективніших підрозділів" ОРДЛО.

BBC нагадує, що "Спарту" та його командування неодноразово звинувачували у негуманному поводженні з полоненими.

Окупанти пишуть про те, що Жога "Воха" загинув в районі Волновахи.

Теми: ОРДЛОвійна
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