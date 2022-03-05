Ліквідований один з ватажків "ДНР" Володимир Жога "Воха"

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін повідомив про смерть Володимира Жоги, керівника збройного угруповання "Спарта".

Джерело: російська служба BBC у Telegram

Деталі: Жога "Воха" у минулому був особистим водієм бойовика Арсена Павлова "Мотороли", вбитого у 2016 році у Донецьку.

НЗФ "Спарта" на окупованих територіях Донбасу вважається "одним із найефективніших підрозділів" ОРДЛО.

BBC нагадує, що "Спарту" та його командування неодноразово звинувачували у негуманному поводженні з полоненими.

Окупанти пишуть про те, що Жога "Воха" загинув в районі Волновахи.