Пацієнтів із психоневрологічного диспансеру, який захопили кадировці, вдалося вивести

Пацієнтів психоневрологічного диспансеру на Київщині, який захопили кадидовці, вивели з території медзакладу.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру.

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Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще".

Деталі: Кулеба додав, що там люди знаходяться у вкрай важких умовах, зокрема "немає води і світла", але їм весь час допомагають.

Він також додав, що наразі місто контролюють окупанти.

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Кулеба раніше повідомив, що кадировці захопили на Київщині психоневрологічний інтернат, де понад 600 пацієнтів.