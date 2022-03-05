Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін доручив скласти список країн, які запровадили санкції проти РФ

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 22:25
Володимир Путін, Getty Images

Президент РФ Володимир Путін доручив Кабінету міністрів скласти список країн, які запровадили санкції проти Росії.

Джерело: РИА Новости

Дослівно: "Путін доручив Кабміну за 2 дні скласти список країн, які запровадили проти Росії, компаній, організацій та фізосіб санкції".

Деталі: Путін також підписав указ "Про тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед деякими іноземними кредиторами", повідомляє прес-служба Кремля.

Російські організації тимчасово зможуть виплачувати борги перед кредиторами з країн, які здійснюють "недружні дії" щодо РФ, у рублях в особливому порядку, випливає з указу Путіна.

Що передувало: Після масштабного вторгнення Росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян.

32 країни світу заборонили польоти авіасуден, зареєстрованих у Росії, або тих, що належать уряду Росії та громадянам РФ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Напад на Україну може зашкодити економіці Росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase.

Читайте також: "Продавці не встигають друкувати нові цінники". Як санкції змушують страждати росіян

Теми: ПутінРосіясанкції
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Джерела натякають, що екснардеп Дейдей не загинув

Зеленський про втрати окупантів: Це найбільший удар по армії Росії за десятки років

Очільник ОДА назвав найнебезпечніші траси на виїзд із Києва

Росія погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для України

оновленоОкупанти "приєднали" до Росатому захоплену ЗАЕС та привезли 11 інженерів

У Мелітополі викрали координаторку протестів – активісти

Усі новини...
Путін
Стовп режиму РФ Євтушенков: журналісти знайшли в ЄС елітне майно олігарха
Прем'єр Ізраїлю Беннет таємно прибув до Москви, веде переговори з Путіним
Ердоган передав Путіну слова Зеленського про готовність до прямих переговорів
Останні новини
16:02
Росіяни і білоруси у Грузії вийшли на протест проти війни Путіна
15:55
Майже мільйон українців не має електрики, чверть мільйона – газу
15:51
Ердоган зустрівся з Джемілєвим
15:48
Переговори з Путіним в Москві навряд чи можливі – Жовква
15:41
Окупанти надумали провести в Херсоні "референдум" за "ХНР" – місцевий депутат
15:25
ДБР ініціює міжнародний розшук Киви
15:11
Глава ГУР запевнив українців – вода у Крим "просто так не піде"
15:11
Обіцянка Борреля подвоїти військову допомогу Україні виявилась передчасною – ЗМІ
15:07
"Вагнерівця" взяли в полон на Запоріжжі
15:00
В Україні запустили платформу для оперативної допомоги Збройним Силам
Усі новини...