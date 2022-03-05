Путін доручив скласти список країн, які запровадили санкції проти РФ

Президент РФ Володимир Путін доручив Кабінету міністрів скласти список країн, які запровадили санкції проти Росії.

Джерело: РИА Новости

Дослівно: "Путін доручив Кабміну за 2 дні скласти список країн, які запровадили проти Росії, компаній, організацій та фізосіб санкції".

Деталі: Путін також підписав указ "Про тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед деякими іноземними кредиторами", повідомляє прес-служба Кремля.

Російські організації тимчасово зможуть виплачувати борги перед кредиторами з країн, які здійснюють "недружні дії" щодо РФ, у рублях в особливому порядку, випливає з указу Путіна.

Що передувало: Після масштабного вторгнення Росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян.

32 країни світу заборонили польоти авіасуден, зареєстрованих у Росії, або тих, що належать уряду Росії та громадянам РФ.

Напад на Україну може зашкодити економіці Росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase.

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