Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін доручив скласти список країн, які запровадили санкції проти РФ

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 21:25
Путін доручив скласти список країн, які запровадили санкції проти РФ
Володимир Путін, Getty Images

Президент РФ Володимир Путін доручив Кабінету міністрів скласти список країн, які запровадили санкції проти Росії.

Джерело: РИА Новости

Дослівно: "Путін доручив Кабміну за 2 дні скласти список країн, які запровадили проти Росії, компаній, організацій та фізосіб санкції".

Реклама:

Деталі: Путін також підписав указ "Про тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед деякими іноземними кредиторами", повідомляє прес-служба Кремля.

Російські організації тимчасово зможуть виплачувати борги перед кредиторами з країн, які здійснюють "недружні дії" щодо РФ, у рублях в особливому порядку, випливає з указу Путіна.

Що передувало: Після масштабного вторгнення Росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян.

ВІДЕО ДНЯ

32 країни світу заборонили польоти авіасуден, зареєстрованих у Росії, або тих, що належать уряду Росії та громадянам РФ.

Напад на Україну може зашкодити економіці Росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase.

Читайте також: "Продавці не встигають друкувати нові цінники". Як санкції змушують страждати росіян

Теми: ПутінРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: