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Кличко похвалився партією терміналів Starlink для Києва

"Українська правда"Субота, 5 березня 2022, 21:59

Міський голова Києва Віталій Кличко показав партію пристроїв глобальної супутникової системи Starlink, яка приїхала у Києві. 

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова: "Два Statrlink надало Мінцифри. Про десять ми з Володимиром (Кличком) домовилися з міжнародними партнерами та друзями.  Працюватиме Statrlink для допомоги в забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці".

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Передісторія:  Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 

28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну.

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Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink. За добу Ілон Маск повідомив, що компанія вирішила проблему.

Теми: МаскВіталій КличкоКиїввійна
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