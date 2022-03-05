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РФ скидає на Чернігів потужні некеровані авіабомби – голова ОДА

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 23:01
некеровані авіабомби ФАБ-500 у Чернігові, фото з Telegram Чауса

Росія бомбить житлові квартали Чернігова потужною зброєю невибіркової дії — некерованими авіабомбами ФАБ-500.

Джерело: голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у Telegram

 
усі фото з Telegram Чауса

Дослівно: "Зараз російські війська застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.

Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об’єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові – проти житлових кварталів.

Три такі бомби, що не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який уранці збили біля Чернігові бійці ППО".

 

Деталі: Чаус підкреслив, що вже 3 дні поспіль Росія завдає авіаударів по житлових кварталах міста та соціальних об’єктах.

 

Що передувало: 3-го березня внаслідок бомбардування російською авіацією Чернігова загинуло 47 осіб.

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Теми: ЧернігіввійнаРосія
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