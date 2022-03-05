РФ скидає на Чернігів потужні некеровані авіабомби – голова ОДА
Росія бомбить житлові квартали Чернігова потужною зброєю невибіркової дії — некерованими авіабомбами ФАБ-500.
Джерело: голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у Telegram
Дослівно: "Зараз російські війська застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.
Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об’єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові – проти житлових кварталів.
Три такі бомби, що не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який уранці збили біля Чернігові бійці ППО".
Деталі: Чаус підкреслив, що вже 3 дні поспіль Росія завдає авіаударів по житлових кварталах міста та соціальних об’єктах.
Що передувало: 3-го березня внаслідок бомбардування російською авіацією Чернігова загинуло 47 осіб.
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