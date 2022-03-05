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Повітряні сили дали підсумок дня: 9 збитих "пташок" ворога, є хет-трик

Валентина РоманенкоСубота, 5 березня 2022, 23:41

У суботу 5 березня російські окупаційні війська втратили 9 літаків та гвинтокрилів, за 10 днів повномасштабної війни - 88 повітряних одиниць.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Речник відомства Юрій Ігнат підбив підсумки напруженого дня роботи протиповітряної оборони України.

Отже: три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ.

1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ

Два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ

Два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

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Також протиповітряна оборона збила БпЛА "Орлан-10" та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Дослівно: "Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:

44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!".

Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів".

Нагадаємо: Російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору, наносять путінські "точкові удари" по цивільному населенню та критичній інфраструктурі. Зокрема від авіаційних атак дуже потерпають Харків, Маріуполь, Чернігів та інші міста.

Теми: війнаавіа
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