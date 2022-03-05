Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили дали підсумок дня: 9 збитих "пташок" ворога, є хет-трик

Валентина РоманенкоСубота, 5 березня 2022, 22:41
Повітряні сили дали підсумок дня: 9 збитих пташок ворога, є хет-трик

У суботу 5 березня російські окупаційні війська втратили 9 літаків та гвинтокрилів, за 10 днів повномасштабної війни - 88 повітряних одиниць.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Речник відомства Юрій Ігнат підбив підсумки напруженого дня роботи протиповітряної оборони України.

Реклама:

Отже: три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ.

1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ

Два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ

ВІДЕО ДНЯ

Два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

Також протиповітряна оборона збила БпЛА "Орлан-10" та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Дослівно: "Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:

44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!".

Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів".

Нагадаємо: Російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору, наносять путінські "точкові удари" по цивільному населенню та критичній інфраструктурі. Зокрема від авіаційних атак дуже потерпають Харків, Маріуполь, Чернігів та інші міста.

Теми: війнаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км
Від тортур окупантів постраждали 75 українських дітей – ОГП
РДК заявив, що спільно з СБУ атакував літаки в Курській області РФ
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: