Данілов: Ворог перейшов до відкритого терору, але курс незмінний - на@уй

Російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору: завдають точкових ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі країни.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook

Пряма мова: "Десятий день Героїчного Національного спротиву! Весь сектор безпеки і оборони України дає гідну відсіч московським окупантам по всіх напрямках.

Російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору, наносять путінські "точкові удари" по цивільному населенню та критичній інфраструктурі. Мета - залякати, створити паніку, зламати нашу волю до спротиву.

Підлий і підступний ворог порушує досягнуті домовленості - блокує відкриття "зелених коридорів", не допускає гуманітарні вантажі, але при цьому робить спробу створити фальшиву картинку "радісної зустрічі" окупантів місцевими жителями. Але дешеві трюки російських пропагандонів провалились".

Деталі: Водночас Данілов наголошує, що ключові міста стримування російського агресора на Півдні та Сході Харків і Маріуполь – тримають оборону.

Зміцнюєтся ТРО, армія поповнюєтся свіжими резервами зі складу високомотивованих і дуже розлючених українців, союзники надають допомогу, населення довіряє і підтримує свого президента.

Пряма мова: "Тому наш курс незмінний: "русский корабль идёт … на@уй" І його швидкість буде стрімко зростати".