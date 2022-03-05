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Росія закликає ЄС і НАТО припинити "накачувати" Україну озброєнням

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 23:50
Росія закликає ЄС і НАТО припинити накачувати Україну озброєнням
Захарова, фото: РИА Новости

Міністерство закордонних справ Росії в суботу закликало країни Європейського Союзу та НАТО "припинити накачувати зброєю" Україну.

Джерело: коментар офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, цитує ТАСС

Дослівно: "Знову закликаємо країни ЄС та НАТО припинити бездумне "накачування" нежиттєздатного київського режиму новітніми системами озброєнь, щоб уникнути колосальних ризиків для міжнародної цивільної авіації та інших транспортних комунікацій не лише в Європі, а й за її межами".

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"Організатори цих поставок не можуть не усвідомлювати зростаючу загрозу попадання цієї високоточної зброї до рук терористичних елементів і бандформувань не тільки в Україні, а й у Європі в цілому.

Перетікання цих типів зброї в тіньовий обіг і до рук терористичних мереж – лише питання часу. ПЗРК становлять велику небезпеку для цивільної авіації, а ПТРК – для залізничного транспорту та об'єктів інфраструктури".

"Офіційний Брюссель вважає за краще не порушувати цю тему, будучи при цьому добре обізнаним про те, що протягом багатьох років європейські кримінальні структури отримують значне підживлення легкою та стрілецькою зброєю з боку тих же Косово та України, Болгарії та Румунії, що кратно наростили "піратське" виробництво російських/радянських зразків озброєння за простроченими ліцензіями або без них".

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Деталі: Захарова звернула увагу на те, що країни Заходу розпочали масові поставки в Україну ПЗРК "Стінгер" (вражає наземні та надводні об'єкти на відстані до 8 км та висоті до 3,5 км), інших переносних систем, а також ПТРК Javelin, NLAW та Carl Gustaf, які без перебільшення належать до найчутливіших видів озброєння.

При цьому дипломатка вважає, що Захід "брутально ігнорує цілу низку міжнародних домовленостей, скерованих на мінімізацію ризиків потрапляння ПЗРК до рук терористичних та кримінальних елементів".

Дипломат наголосила, що "з подачі колективного Заходу починається масштабне "розповзання" у світі найнебезпечніших озброєнь".

Захарова також повідомила, що в Україну на початку 2022 року прилетіло майже 50 літаків із військовою допомогою.

Офіційна представниця МЗС РФ навела статистику військової допомоги Україні від різних країн.

Захарова зазначила, що наведені дані свідчать про те, "як насправді Захід бачив виконання Києвом мінських угод".

Теми: РосіявійнаЄСНАТО
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