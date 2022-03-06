У ворога немає ресурсу займати українські міста – очільник Миколаївщини

МИКОЛАЇВ ПІД ЧАС ВІЙНИ. ФОТО З TELEGRAM ВІТАЛІЯ КІМА

Голова Миколаївської ОВА/ОДА Віталій Кім заявив, що у "ворога просто немає ресурсу" займати українські міста.

Джерело: Кім у Телеграм

Пряма мова: "…Тому ще це трагедія – зайти, призначити тимчасову адміністрацію, оголосити вибори і набрати 3%.

Тому загроза захоплення міста ще зменшується.

Мало того, мери наших міст… проукраїнські патріоти…

У принципі, варіантів у орків нема. Навіть якщо вони силою щось зроблять, будуть нас довго мучити, то жителі – все одно українці, ніхто не збирається жити за російськими правилами…

…війна об’єднала проти Росії…

Ми зараз єдині, ми працюємо з усіма політсилами. Усі в строю, усі ненавидять росіян, люблять Україну. Тут, я думаю, що наші позиції лише зміцнюються.

…це підтверджується мітингами у Херсоні ситуацією в Енергодарі… у ворога просто немає ресурсу займати міста".

Деталі: Кім наголосив, що тепер він розуміє, що російські загарбники "можуть, чого не можуть".

Також додав, що "з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша миколаївська обласна армія стає дедалі сильнішою", адже озброюється ще й за рахунок окупантів (відібраної у них зброї і техніки – ред.).