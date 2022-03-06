Прем’єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після розмови з Путіним
Неділя, 6 березня 2022, 00:40
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт поговорив з президентом Володимиром Зеленським.
Джерело: Зеленський у Twitter
Деталі: "Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог".
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Що передувало: 5 березня стало відомо, що Беннет таємно приїхав до Москви, аби провести зустріч з Путіним. Тема обговорення – війна, яку розв'язала Росія проти України.