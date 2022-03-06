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Прем’єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після розмови з Путіним

Неділя, 6 березня 2022, 00:40
Прем’єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після розмови з Путіним
ФОТО: GETTY

Прем'єр-міністр Ізраїлю  Нафталі Беннетт поговорив з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Зеленський у Twitter

Деталі: "Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог".

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Що передувало: 5 березня стало відомо, що  Беннет таємно приїхав до Москви, аби провести зустріч з Путіним. Тема обговорення – війна, яку розв'язала Росія проти України.

Теми: ЗеленськийІзраїльПутін
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