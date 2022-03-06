Ворог має намір захопити дамбу Канівської ГЕС – Генштаб

Генштаб Збройних сил оприлюднив оперативну інформацію станом на закінчення доби 5 березня.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Завершилася десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створення сухопутного коридору з ТОТ АР Крим.

До нанесення авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській та Житомирській областях залучались літаки Су-35С, Су- 34, Су-25 з аеродромів на території РБ (Барановичі, Лунинець, Ліда). Крім того, бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка наносили авіаційні удари по українській інфраструктурі у районі міста Суми.

Встановлено зосередження підрозділів ЗС Республіки Бєларусь в районах населених пунктів Грушка (Малоритський район) та Хотислав".

"За наявною інформацією, окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС".

Деталі: На Поліському напрямку угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ силами до 18 БТГр діє в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

За наявними даними, після перегрупування, підрозділи Східного воєнного округу та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ, що зазнали значних втрат у районі аеропорту Гостомель, передислоковують підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії у напрямку н.п. Білогородка. Ворог не полишає спроб виходу до південно-західні околиці Києва.

На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до 12 БТГр зі складу підрозділів 41-ї та 2-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії проводить наступальну операцію на північному сході України.

У напрямку Козельця зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема ТОС-1 "Буратіно".

Триває перегрупування військ ворога на Броварському напрямку. Здійснюється висування підрозділів у напрямку н.п. Перемога. Окупанти намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль.

Здійснюється висування підрозділів 6-ї загальновійськової армії та 1 танкової армії Західного воєнного округу для проведення наступу на Чернігів та Ніжин.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного ВО силами до 23 БТГр зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії, 14 армійського корпусу Північного флоту ЗС РФ після чисельних втрат здійснює перегрупування, з метою поновлення наступу в напрямках на Лубни, Полтаву та Харків.

На Донецькому напрямку противник силами до 7 БТГр 1, 2 армійських корпусів та 150 мотострілецької дивізії намагається продовжити наступальні дії на напрямку Дніпро та Запоріжжя.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог силами до 2 БТГр намагається розвинути наступ у напрямку на Ізюм. Зупинений по р. Сіверський Донець. Накопичує живу силу і техніку для відновлення наступу.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати місто Маріуполь, здійснювати артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури міста.

На Миколаївському напрямку до трьох БТГр 7-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-Десантних Військ протягом дня вели наступальні дії у напрямку на місто Миколаїв, але зазнали значних втрат. Успіху ворог не досяг.

На Запорізькому напрямку противник силами до 3 БТГр, за підтримки авіації, веде наступ на Запоріжжя, у напрямку н.п. Нова Одеса та Миколаїв.

На Південно-бузькому та Бессарабському напрямках підрозділи оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеній ступені бойової готовності. Морально-психологічний стан особового складу на низькому рівні. Більшість військовослужбовців не бажають брати участь у бойових діях на території України. Водночас "голова" самопроголошеної ПМР Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів "ЗС ПМР" у війні Росії проти України.

Протягом доби нанесено суттєвих втрат особовому складу і техніці окупаційних військ: збито 4 вертольоти, 5 літаків та 1 БПЛА, здійснено кілька авіаційних нальотів на колони техніки противника, втрати уточнюються.

Ворог продовжує кидати свою техніку – тільки одна з бригад ЗС України захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних ББМ, автомобілів і танків.