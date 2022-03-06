Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог має намір захопити дамбу Канівської ГЕС – Генштаб

Неділя, 6 березня 2022, 01:59
Ворожий танк, фото Генштабу ЗСУ

Генштаб Збройних сил оприлюднив оперативну інформацію станом на закінчення доби 5 березня.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Завершилася десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створення сухопутного коридору з ТОТ АР Крим.

До нанесення авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській та Житомирській областях залучались літаки Су-35С, Су- 34, Су-25 з аеродромів на території РБ (Барановичі, Лунинець, Ліда). Крім того, бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка наносили авіаційні удари по українській інфраструктурі у районі міста Суми.

Встановлено зосередження підрозділів ЗС Республіки Бєларусь в районах населених пунктів Грушка (Малоритський район) та Хотислав".

"За наявною інформацією, окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Деталі: На Поліському напрямку угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ силами до 18 БТГр діє в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

За наявними даними, після перегрупування, підрозділи Східного воєнного округу та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ, що зазнали значних втрат у районі аеропорту Гостомель, передислоковують підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії у напрямку н.п. Білогородка. Ворог не полишає спроб виходу до південно-західні околиці Києва.

На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до 12 БТГр зі складу підрозділів 41-ї та 2-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії проводить наступальну операцію на північному сході України.

У напрямку Козельця зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема ТОС-1 "Буратіно".

Триває перегрупування військ ворога на Броварському напрямку. Здійснюється висування підрозділів у напрямку н.п. Перемога. Окупанти намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль.

Здійснюється висування підрозділів 6-ї загальновійськової армії та 1 танкової армії Західного воєнного округу для проведення наступу на Чернігів та Ніжин.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного ВО силами до 23 БТГр зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії, 14 армійського корпусу Північного флоту ЗС РФ після чисельних втрат здійснює перегрупування, з метою поновлення наступу в напрямках на Лубни, Полтаву та Харків.

На Донецькому напрямку противник силами до 7 БТГр 1, 2 армійських корпусів та 150 мотострілецької дивізії  намагається продовжити наступальні дії на напрямку Дніпро та Запоріжжя.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог силами до 2 БТГр намагається розвинути наступ у напрямку на Ізюм. Зупинений по р. Сіверський Донець. Накопичує живу силу і техніку для відновлення наступу.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати місто Маріуполь, здійснювати артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури міста.

На Миколаївському напрямку до трьох БТГр 7-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-Десантних Військ протягом дня вели наступальні дії у напрямку на місто Миколаїв, але зазнали значних втрат. Успіху ворог не досяг.

На Запорізькому напрямку противник силами до 3 БТГр,  за підтримки авіації, веде наступ на Запоріжжя, у напрямку н.п. Нова Одеса та Миколаїв.

На Південно-бузькому та Бессарабському напрямках підрозділи оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеній ступені бойової готовності. Морально-психологічний стан особового складу на низькому рівні. Більшість військовослужбовців не бажають брати участь у бойових діях на території України. Водночас "голова" самопроголошеної ПМР Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів  "ЗС ПМР" у війні Росії проти України.

Протягом доби нанесено суттєвих втрат особовому складу і техніці окупаційних військ: збито 4 вертольоти, 5 літаків та 1 БПЛА, здійснено кілька авіаційних нальотів на колони техніки противника, втрати уточнюються.

Ворог продовжує кидати свою техніку – тільки одна з бригад ЗС України захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних ББМ, автомобілів і танків.

Теми: Збройні силивійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоДепутата Куницького скрутили на блокпості

Українські захисники підбили ще одного полковника РФ, але його врятували кадировці

відеоНа Київщині знищили ворожий пункт управління – працює Байрактар

відео, оновленоВорог обстріляв Миколаїв, минулося без жертв

Кулеба: тепер є 100% впевненість, що ми станемо членом ЄС

У менеджера російського оборонного концерну знайшли віллу у Каннах

Усі новини...
Збройні сили
Противника деморалізовано – Генштаб
У Канади немає літаків, які можна було би передати Україні 
Очільник "Повернись живим" пояснив, яку тактику застосовують ЗСУ проти окупантів
Останні новини
00:12
На Донеччині загарбники вбили ще двох цивільних
23:59
Джерело про морг, куди звозять тіла солдатів РФ: "Трупи гниють, потім їх кудись відвозять"
23:59
Без доларів, роботи і сторіз в Instagram: підсумки економічного фронту 11 березня
23:50
фото, відеоРосійські військові в Україні прикриваються прапорами Червоного хреста
23:48
НБУ: немає значних відпливів коштів
23:47
США наразі не бачать білоруських військ в Україні
23:37
Вексельберг, Зюганов та Володін потрапили під нові санкції США
23:35
Pink Floyd видаляє свою музику на цифрових платформах у Росії та Білорусі
23:30
фото"Укрпошта" обрала ескіз марки "Русский корабль, иди на#уй!"
23:23
Російські війська окупували 70% території Луганщини – очільник області
Усі новини...