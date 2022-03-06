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Протидія Путіну: Джонсон пропонує план дій із 6 пунктів

Неділя, 6 березня 2022, 02:14
Протидія Путіну: Джонсон пропонує план дій із 6 пунктів
Борис Джонсон, фото Getty Images

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів інших країн приєднатися до списку вимог з шести пунктів у відповідь на вторгнення Росії в Україну, починаючи від гуманітарної допомоги і закінчуючи завданням якомога більшого економічного тиску Москві.

Джерело: Reuters

Деталі: Прем’єр Британії переконаний, що президент Росії Володимир Путін "повинен зазнати поразки і побачити, що провалився в цьому акті агресії".

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На його думку, запроваджених безпрецедентних санкцій все ж недостатньо, щоб захистити Україну від спроб Кремля "переписати правила за допомогою військової сили".

Джонсон перерахував свої вимоги, серед яких узгодження "створення міжнародної гуманітарної коаліції" на підтримку України, її самооборони та максимальний економічний тиск на Москву.

Він також закликав до пошуку дипломатичних шляхів деескалації із залученням уряду України, посилення безпеки в європейсько-атлантичному просторі та припинення дій Росії в Україні.

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Після зустрічі з прем’єр-міністрами Канади та Нідерландів у понеділок Джонсон має прийняти у вівторок лідерів Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини – країн, які відчувають наплив біженців (з України – ред.), викликаний вторгненням (Росії в Україну – ред.).

Британія планує пришвидшити санкції проти російських бізнесменів за допомогою нових правових норм, які будуть направлені в парламент у понеділок.

Нагадаємо: Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення до українців у всьому світі, а також почав і закінчив звернення українською мовою.

Теми: Борис ДжонсонПутінвійнаУкраїна
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