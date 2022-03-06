Росіяни не дають доставити українську гумдопомогу жителям Херсонщини

Україна зібрала для жителів Херсонщини 30 фур з гуманітарною допомогою, але окупанти не дають можливості її доставити.

Джерело: голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута у FB

Деталі: Фури зокрема завантажені продуктами харчування, засобами гігієни та дитячим харчуванням.

Зазначається, що це гуманітарна допомога від міст Дніпро, Кривий Ріг, а також західної України.

Представники української влади працюють над тим, аби окупанти дали можливість доставити цю допомогу.

Нагадаємо: 4 березня РФ не вдалося роздати "гумдопомогу" у Херсоні і відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів.