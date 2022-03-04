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РФ не вдалося роздати "гумдопомогу" у Херсоні: українці з прапорами не торкнулися до подачок ворога

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 березня 2022, 16:22
РФ не вдалося роздати гумдопомогу у Херсоні: українці з прапорами не торкнулися до подачок ворога
ФОТО ЧИТАЧА "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ"

Росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.   

Джерело: відео херсонців у соцмережах

Деталі: Херсонці у соцмережах публікували відео роздачі так званої "гумдопомоги" з Росії, проте громадяни України відмовилися брати участь у постановці Кремля.

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Очевидці відзначили, що чекатимуть гуманітарної допомоги від України.

Тих, хто підходив до автомобілів окупанта, освистували. 

Мешканці Херсона відзначили, що це ймовірно не місцеві. За їхніми словами, цих людей автобусами привезли у місто вночі окупанти. 

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Крім того, наразі у місті відсутній зв'язок українських мобільних операторів та заблокували українське телебачення. Згодом стало відомо, що МТС та Водафон працюють.

Українців закликали не вірити, якщо окупанти будуть розповсюджувати відео, де нібито херсонці радісно вітають окупанта і розбирають "гумдопомогу". 

Подібні відео радять називати постановою для російського телебачення. 

Мешканців Херсона закликали виходити 5 березня о 10.00 на протест проти окупантів із національною символікою. 

Що передувало: У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Теми: ХерсонРосіяУкраїнавійна
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