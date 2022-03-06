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Через ворожі обстріли на Сумщині є вбиті та поранені серед бійців і цивільних

Ольга Глущенко Неділя, 6 березня 2022, 03:55
фото: facebook Живицького

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив про ситуацію у Сумах і області протягом доби 5 березня.

Джерело: Живицький у Телеграм

Деталі: За словами Живицького, ранок на Сумщині почався з нальоту російської авіації. Ворог наніс точкові удари по містах Суми та Лебедин.

У Ромнах російські військові обстріляли місцеву заправку, вели прицільний вогонь по теробороні.

"Один 200 з нашого боку та два 300", – зазначає Живицький.

Також ввечері російські військові, які стояли колоною на дорозі, розстріляли автівку з цивільними. Трапилося це неподалік села Пустовійтівка Роменського райну.

Це був автомобіль таксі, який віз жінку та її 17-ти річного сина. Таксист загинув на місці, жінка із сином знаходяться у лікарні.

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У селі Скрипалі авіація ЗСУ відпрацювала колону ворога, кількість втрат окупанта уточнюється.

Російська авіація продовжує  бомбардувати інфраструктурні та критично важливі об’єкти Охтирського району.

Російська авіація 5 березня знищила продуктову базу міста, склад будівельних матеріалів, автостоянку. Обстріляний житловий сектор.

Ворожа артилерія обстрілювала весь день мирне селище Велика Писарівка. Пошкоджені будинки та електромережі, у селищі немає світла.

Місто Тростянець лишається окупованим ворожими російськими військами.

В одному із сіл Тростянецької громади, яке 5 березня зайняли російські окупанти, по центральній вулиці та на прилеглих, майже біля кожного двору, стоїть російський танк.

Російська армія створила "живий щит" із жителів села, за інформацією ОДА, зроблений для охорони розгорнутої зенітно-ракетної системи С-300.

Теми: Сумська областьвійна
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