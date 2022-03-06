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З Бучі і Гостомеля не можуть евакуювати людей, є випадки розстрілу цивільних

Неділя, 6 березня 2022, 03:30
З Бучі і Гостомеля не можуть евакуювати людей, є випадки розстрілу цивільних
Звернення бучанців до окупантів, авторка фото Богдана Гайворонська

З Бучі і Гостомеля, що під Києвом, не можуть евакуювати людей, за інформацією місцевих мешканців, окупанти розстрілюють навіть цивільне населення.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі телемарафону українських каналів, заблоковані бучанці

Пряма мова Кулеби: "На жаль, без режиму припинення вогню це неможливо зробити (евакуювати людей з Бучі та Гостомеля – ред.). Там відбуваються зіткнення…"

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Деталі: За інформацією місцевих мешканців, у Бучі зараз перебувають російські загарбники, які не дають бучанцям виходити з укриттів. Світла у місті немає.

Є випадки вбивства мирних жителів. Зокрема, окупанти вдерлися на подвір'я приватного домогосподарства і пострілом у голову застрелили 69-річного чоловіка, а його дружині наказали сидіти у погребі і не виходити.

Нагадаємо: На Київщині російські окупанти не давали "зелений коридор" для цивільного населення і не пускали волонтерську допомогу.

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Теми: Київська областьвійна
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