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Окупанти створили "живий щит" з мирного населення біля своєї ЗРС С-300 на Сумщині

Неділя, 6 березня 2022, 06:27

У селі Тростянецької громади Сумської області російська армія створила "живий щит" із місцевих жителів для охорони розгорнутої зенітно-ракетної системи С-300.

Джерело: Живицький у Телеграм

Пряма мова: "В одному із сіл Тростянецької громади, яке сьогодні зайняли російські окупанти, російська армія створила "живий щит" із жителів села, за нашою інформацією, зроблений для охорони розгорнутої системи С-300".

Деталі: Крім того, в селі по центральній вулиці та на прилеглих, майже біля кожного двору, стоїть російський танк.

Довідка: Зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії.

В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів.

Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків, а також різних інших цілей.

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Теми: Сумська областьвійна
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