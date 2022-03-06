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“Лікарі без кордонів”: Гуманітарна ситуація в Маріуполі катастрофічна

Неділя, 6 березня 2022, 06:30

Гуманітарна ситуація у Маріуполі, який перебуває у блокаді, катастрофічна.

Джерело: "Лікарі  без кордонів" (MSF), координатор MSF з надзвичайних ситуацій в Україні Лоран Лігоза

Дослівно Лоран Лігоза: "Ми знаємо від наших співробітників, що вони відчайдушно намагаються убезпечити себе, оскільки продовжуються важкі атаки, а запаси продовольства закінчуються. Немає води, електрики та опалення. Інтернет та телефонний зв'язок відключені. Лікарні, супермаркети та житлові будинки сильно постраждали".

Деталі: За словами Лігози,  люди буквально "змушені жити за рахунок снігу".

Зазначається, що наразі неможливо доставити до міста гуманітарну допомогу.

Нагадаємо: Наразі на найвищому державному рівні Україна намагається домовитися про "зелений коридор" для Маріуполя. 

Теми: МаріупольРосіявійна
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