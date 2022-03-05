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Маріуполь у блокаді: ворог фактично взяв у полон 400 тисяч українців

Альона Мазуренко Субота, 5 березня 2022, 23:12
Маріуполь у блокаді: ворог фактично взяв у полон 400 тисяч українців
фото: маріупольська міськрада

Окупанти, які зірвали евакуацію маріупольців, фактично взяли у полон ціле місто. 

Джерело: міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Маріуполь не один день перебуває у блокаді, 6 днів йде безперервний обстріл житлових масивів, руйнується інфраструктура, багато поранених, багато людей, яких ми уже не побачимо.

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Нас вбивають як націю. Нас нищать як народ України. Російські окупанти стали по периметру міста і з різних заборонених знарядь обстрілюють житлові квартали. Ми сьогодні дуже чекали на "зелений коридор".

Я отримав як мер вказівку організувати транспорт і локації для евакуації людей. І в цей момент, як ми йшли, ворожі російські війська порушили режим тиші й почали обстріл. Дивом не постраждали люди, але постраждала техніка. Нам потрібні гарантії безпеки. Шість днів йдуть обстріли. Ми сподіваємося, що сьогодні переговори прийдуть до того, щоб був коридор. Ми, зі свого боку, робимо все необхідне".

Деталі: Він зазначив, що Маріуполь – це 400 тисяч громадян, яких взяли під контроль російські окупанти.

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За його словами, вороги залишили місто без води та електроенергії.

Водночас, за його словами, наразі на найвищому державному рівні Україна намагається домовитися про "зелений коридор" для Маріуполя. 

Передісторія:

  • Російська армія пообіцяла, що з 9 ранку 5 березня припинить вогонь і відкриє 2 гуманітарні коридори для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи у напрямку Запоріжжя, планувалося, що евакуація з Маріуполя триватиме кілька днів за певним маршрутом з 11:00 до 16:00.
  • Однак врешті-решт російська сторона порушила домовленості про "зелений коридор" і почала обстріл, евакуацію перенесли і людям сказали розходитися.

Теми: МаріупольРосіявійнаУкраїна
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