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Розвідка: Російські олігархи можуть вивозити цінності до ОАЕ

Неділя, 6 березня 2022, 07:55
ФОТО: GETTY

Українська розвідка припускає, що російські олігархи вивозять своє майно до ОАЕ.

Джерело: урядовий Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в TG

Деталі: Зокрема, 28 лютого з Ніцци до Дубаю прилетів літак Bombardier Global 5000, яким, за даними джерел розвідників, користуються брати Ротенберги.

26 лютого переліт Москва-Дубай-Москва протягом одного дня здійснив літак Bombardier Global 5000 Юрія Трутнєва.

28 лютого в Дубай літав борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner, 4 березня він повернувся до Москви і того ж дня знову вилетів у Дубай.

Знати більше: "Русский самолет иди на х..й". УП знайшла літаки російських олігархів

24 лютого до Дубаю прилетів борт Bombardier Global 7500 Сергія Чемезова через Москву та Тель-Авів. Повернувся до Москви літак лише 3 березня.

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Крім того зазначається, що 4 березня з військового аеродрому Чкаловський вилетів літак Ту-154М з бортовим номером RA-85041. Вранці 5 березня літак здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі.

Теми: ОАЕРосія
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