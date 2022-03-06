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Херсонщина знову без мобільного зв’язку

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 07:24
Херсонщина знову без мобільного зв’язку

У Херсонській області 6 березня знову не працює мобільний зв’язок.

Джерело: місцеві жителі у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Херсон знов залишився без зв'язку. Vodafone та Київстар наразі не працюють".

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Деталі: Як стало відомо ще від декількох співрозмовників – в області теж немає зв’язку.

Очевидно, Київстар не працював ще від 5 березня, у той час, як з Vodafone був зв’язок.

Тим часом мер Енергодару на Запоріжжі повідомив, що у них в місті також немає зв'язку Vodafone.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 4 березня у Херсоні та в області не працював мобільний зв’язок.

Теми: мобільний зв'язокХерсонська областьвійна
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