Херсонщина знову без мобільного зв’язку
Неділя, 6 березня 2022, 07:24
У Херсонській області 6 березня знову не працює мобільний зв’язок.
Джерело: місцеві жителі у коментарі "Українській правді"
Дослівно: "Херсон знов залишився без зв'язку. Vodafone та Київстар наразі не працюють".
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Деталі: Як стало відомо ще від декількох співрозмовників – в області теж немає зв’язку.
Очевидно, Київстар не працював ще від 5 березня, у той час, як з Vodafone був зв’язок.
Тим часом мер Енергодару на Запоріжжі повідомив, що у них в місті також немає зв'язку Vodafone.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія: 4 березня у Херсоні та в області не працював мобільний зв’язок.