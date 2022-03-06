Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина знову без мобільного зв’язку

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 08:24

У Херсонській області 6 березня знову не працює мобільний зв’язок.

Джерело: місцеві жителі у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Херсон знов залишився без зв'язку. Vodafone та Київстар наразі не працюють".

Деталі: Як стало відомо ще від декількох співрозмовників – в області теж немає зв’язку.

Очевидно, Київстар не працював ще від 5 березня, у той час, як з Vodafone був зв’язок.

Тим часом мер Енергодару на Запоріжжі повідомив, що у них в місті також немає зв'язку Vodafone.

Передісторія: 4 березня у Херсоні та в області не працював мобільний зв’язок.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: мобільний зв'язокХерсонська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія перетворюється на аналог фейкової "ДНР", звідки тікатимуть люди – Зеленський

Штаб з поводження з полоненими очолила Верещук

фотоРосія бомбардувала православну Святогірську Лавру

Херсонська облрада на екстреному засіданні відкинула ідею створення "ХНР"

До 80 російських морпіхів з Криму відмовились воювати проти України – ЗМІ 

Українські захисники звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині

Усі новини...
мобільний зв'язок
Vodafonе відновив мобільний зв'язок на Херсонщині
Українці будуть з інтернетом і мобільним зв’язком – Держспецзв’язку
Окупанти відбирають в українців телефони: що робити
Останні новини
01:23
Ворог не досяг успіху у спробах наступу на Кривий Ріг – Генштаб
01:04
Зеленський нагородив військових: серед них - перша жінка Герой України, удостоєна посмертно
00:56
Зеленський до колаборантів: Ви підписуєте собі вирок
00:53
США передасть Україні протитанкову та зенітну зброю
00:49
Росія перетворюється на аналог фейкової "ДНР", звідки тікатимуть люди – Зеленський
00:47
В Україні запрацювали чотири фонди відновлення: що це і як допомогти
00:36
Штаб з поводження з полоненими очолила Верещук
00:33
Найбільша криза з 90-х та проблеми друзів Путіна: підсумки економфронту 12 березня
00:32
фотоРосія бомбардувала православну Святогірську Лавру
00:25
Літаки, гелікоптери, БПЛА: Повітряні сили порахували збитих "пташок" ворога за 12 березня
Усі новини...