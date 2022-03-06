Втрати противника перевищили 11 тисяч вояк – Генштаб
На 11 день повномасштабної війни Росії проти України втрати окупаційних військ, за попередніми розрахунками, перевищили 11 тисяч осіб.
Джерело: зведення Генерального штабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од,
- ББМ ‒ 985 од,
- артилерійських систем –109 од,
- РСЗВ -50 од,
- засоби ППО - 21 од,
- літаків – 44 од,
- гелікоптерів – 48 од,
- автомобільної техніки - 447 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Наголошується, що українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.
За даними Генштабу, ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского міра". Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.
5 березня до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій було доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.
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Всі вони переважно у важкому стані, осіб із легкими пораненнями відправляють назад на лінію бойового зіткнення.