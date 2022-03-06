Одинадцятий день війни. Росія зриває евакуацію, блокує гумдопомогу та обстрілює цивільних. ОНЛАЙН
Одинадцяту добу Україна в війні. Як писав історик Грицак, у вітчизняній війні української нації з Росією.
Цифри, якими рахуємо дні з моменту російського вторгнення, уже перетворилися на двозначні. Також на двозначні перетворилися цифри, якими рахуємо вбитих російської армії – більше 10 тисяч.
Армія путіна безрезультатно хоче захопити Київ, Харків та Миколаїв. Але в кожному, навіть маленькому селі, стикається з опором звичайних українців, які хоч без зброї, але з прапорами виходять до російських танків та кричать, що вони – це Україна.
"Українська правда" продовжує вести хроніку війни в режимі реального часу – закарбовуємо історію війни, яка назавжди змінила Україну, Європу і світ.
Читайте онлайн минулого дня: Десять днів війни. Росія обстрілює мирних мешканців України та ізолює своїх власних. ОНЛАЙН
За даними співрозмовників The Wall Street Journal, Росія почала вербувати бійців із Сирії. Кремль сподівається, що їхній досвід війни у міських умовах допоможе взяти Київ і завдати нищівного удару по українському уряду.
Зведення з фронту:
- За даними Генштабу, угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва.
- Одночасно окупанти не полишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках.
Поліський напрямок. Противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитись до столиці України. В районі міста Ірпінь ворог висуває танкові та мотострілецькі підрозділи.
З території Білорусі через Чорнобильську зону відчуження окуупаційним військами постачають палива та інших матеріальні засоби.
Сіверський напрямок. Росіяни намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський і Бориспільський райони, а також встановлення контролю над Черніговом та Сумами.
Після того, як Збройні Сили нанесли вогонь по місцях скупчення противника у районах Нова Басань та Скрипалі, противник поніс значних втрат.
Таврійський напрямок. Окупанти ведуть наступ у напрямку міста Запоріжжя. Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через річку Дніпро.
Крім того, росіяни просувають підрозділи у північно-східному напрямку вздовж річки Інгул. Вони форсували річку та зайняли село Кашперо-Миколаївку.
- Росіяни з моря завдали ракетного удару по Тузлах, Білгород-Дністровський район Одеської області.
- В Овручі на Житомирщині повітряним ударом окупантів зруйнувало будівлі.
- Українські захисники звільнили місто Чугуїв, що на Харківщині. Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці.
- Були убиті два російські підполковники: з морської піхоти – Дмитро Сафронов і десантно-штурмової бригади – Денис Глєбов.
Голова МЗС Німеччини теж руйнує надію українців на закрите небо – захист від літа і бомбардувань:
"Це означатиме, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означатиме пряму участь НАТО в конфлікті… У нас є відповідальність за захист власного населення"
Український ілюстратор Сергій Майдуков зобразив для американської газети The Washington Post атмосферу воєнного Києва.
Так, на вулицях ще донедавна мирного міста з асфальту стирчать ракети, на вулицях стоять металеві "їжаки", які блокують прохід танків, а люди ціляться зі зброї і носять на плечі жовту пов’язку, що означає "свій".
Місія ОБСЄ після обстрілу офісу в Маріуполі остаточно залишає Україну.
😡 Окупанти пограбували та обстріляли авто швейцарського журналіста Гійом Бріке на Миколаївщині.
Як розповів Бріке, військові точно бачили позначку "Преса" на його авто, тим не менш, кілька разів вистрілили йому у скло – журналіст отримав пошкодження обличчя та передпліччя.
Він з'їхав на узбіччя, після чого окупанти обшукали його, відібрали паспорт, 3 тисячі євро готівкою, особисті речі, шолом, відзнятий на камеру матеріал, ноутбук, тільки потім відпустили.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова розглядати гарантії безпеки поза членством у Північноатлантичному альянсі.
Центр протидії дезінформації при РНБО України показав карту місць, які тимчасово контролюють окупанти.
У центрі наголошують, що йдеться не про території, а про дороги і деякі населені пункти.
Вечірнє зведення по країні:
Втрати ворога на сьогодні:
- понад 11 тисяч солдатів і офіцерів
- 285 танків
- близько тисячі бойових броньованих машин
- 447 одиниць автомобільної техніки
- 109 артилерійських систем
- 48 гелікоптерів
- 44 літаки
Загальне положення окупантів:
окупанти сотнями кидають прихильників "русского мира" в бій, росіяни гинуть та дезертують, багато з них здається в полон українськім військам. Людські та технічні втрати ворога значні, точність підрахунків ускладнюється великою інтенсивністю бойових дій.
Ситуція в регіонах:
- Чернігівщина – ворог обстрілює околиці міста, йдуть бої, гаряче на Ніжинському напрямі. Чернігівщина отримала гуманітарну допомогу з ліками, та продуктами. Все це одразу розподіляється по лікувальних закладах, торгових мережах, волонтерських центрах, адже ворог, як це вже було у попередні дні, намагається наносити авіаудари по центрах збору допомог.
- Харківщина – ведуться бої по Кулинічівському, Чугуївському напрямках, критична точка на сьогодні – Ізюм. Також було ліквідовано сили росіян, які йшли з Балаклії у бік Дніпропетровщини.
- Херсонщина стримує ворога, люди тисячами виходять без зброї проти ворога, зупиняють окупантів. Мітинги в Херсоні надихають людей по всій Україні.
- У Луганській та Донецькій областях було заплановано евакуації мирного населення, проте на Донеччині зелений коридор з Маріуполю було заблоковано обстрілами росіян. Також було обстріляно Краматорськ. На Луганщині ворог обстріляв житлові будинки в місті Рубіжне.
- Сумщина – після обстрілів росіянами без тепла залишається частина області. Біля Лебедина зруйнована ТЕЦ, майже знеструмлено Тростянець; загалом в області близько 10 тисяч абонентів залишаються без світла. Загалом область отримала 6 фур гуманітарної допомоги з Полтавщини.
- Вінничина – росіяни направили проти Вінниці 8 ракет, після чого Зеленський вкотре закликав західні країни закрити повітряний простір над державою.
- Рівненщина – розвантажили 15 тон допомоги, зокрема ліків, продуктів, побутової хімії, які далі направлять у ті місця, де люди потребують їх найбільше.
Мешканці та представники місцевої влади всіх областей продовжують збирати підписи під зверненням до НАТО та інших країн про закриття неба над Україною.
Нарешті Росія відпочине від "загнивающего Запада".
⚡Американський стрімінговий сервіс Netflix призупинив роботу в Росії.
Зеленський вирішив нагородити орденами голів ОДА та мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад.
Орденом Богдана Хмельницького Третього Ступеня нагороджуються:
Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег
Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій
Голова Донецької ОДА Кириленко Павло
Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій
Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав
Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро
Орденом Мужності нагороджуються:
Мер Харкова Терехов Ігор
Мер Миколаїва Сенкевич Олександр
Мер Чернігова Атрошенко Владислав
Мер Сум Лисенко Олександр
Мер Херсона Колихаєв Ігор
Мер Мелітополя Федоров Іван
Мер Нової Каховки Коваленко Володимир
Відтепер в Україні будуть нові міста-герої.
Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель і Волноваха.
"Сьогодні – Прощена неділя, але ми не пробачимо сотні й сотні жертв (...) І замість прощеного буде судний день, я впевнений у цьому", – Зеленський у новому зверненні до українців.
Фактчекінг не пройдено: проект Ukraїner спростував російську дезінформацію, яка трубила, що в Україні під час евакуації дискримінують іноземців та виявляють до них расизм.
Журналісти поговорили з близько сотнею іноземців, які залишили Україну за останній тиждень, і ось що вони розповіли.
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🌊Через війну київські фонтани виходять із зимової "сплячки" раніше.
На Майдані Незалежності їх увімкнуть уже 7 березня. Щоранку вони виконуватимуть гімн України.
⚡Ще один ексклюзив від "Української правди"
Найбагатший російський олігарх Олексій Мордашов, намагаючись уникнути санкцій ЄС через напад Росії на Україну, сховав свою 142-метрову яхту Nord біля Сейшельських островів.
Свою іншу яхту, 63-метрову Lady M, він сховати не встиг – позавчора її було заарештовано владою Італії.
Офіс президента оприлюднив повний список міст і регіонів, які потребують негайної евакуації:
- Сумська область (напрями Суми, Шостка, Ромни, Конотоп, Охтирка)
- Чернігівська область (східна та північна частини області)
- Харківська область (уся область, крім південно-східної частини)
- Київська область (Буча, Ірпінь, Вишгород, Іванків, Васильків, Бородянка)
- Миколаївська область (Баштанський, Снігурів, Березнегуватський напрями)
- Запорізька область (Токмацький, Бердянський, Великобілозерський напрями)
- Херсонська область (Чаплинка, Каланчак, Генічеський та Новокаховський напрями)
- Луганська та Донецька області.
Основні події 11 дня війни в інфографіці "Української правди".
⚡"Битва за Київ – це ключова битва наступних днів", – радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Путін посмертно присвоїв звання "героя Росії" Володимиру Жозі – командиру батальйону "Спарта" бойовиків так званої ДНР, який воював проти українських військових у Слов'янську, донецькому аеропорту, Іловайську та Дебальцевому.
Головну пішохідну вулицю Одесу Дерибасівську обклали протитанковими їжаками.
Окупанти потопили український патрульний катер "Слов'янськ" на Одещині – у нього влучила крилата ракета.
Люди, які перебували на катері, зникли безвісти.
📱Застосунок TikTok призупиняє свою роботу в Росії через закон про "фейки".
Замість Netflix перед сном можна подивитися на спалену російську техніку на Миколаївщині (за кадром голос нардепа Романа Костенка).
Слідом за київською: окупанти поцілили в телевежу в Харкові, трансляцію для містян обірвано.
Попередньо, перебито лише кабель – телевежа ціла.
У Новопскові на Луганщині новонароджену дівчинку назвали Вікторією з нагоди вчорашнього мітингу місцевих проти російських окупантів.
"Жителі Новопскова ментально вже перемогли росіян", – пояснив вибір імені голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Зведення з фронту на 19 годину:
- За даними Генштабу, окупант намагається залучити якнайбільше своїх вояків, тому в Краснодарському краї Росії розпочато приховану мобілізацію і збільшено розповсюдження пропагандистських матеріалів про "звірства неофашистів та необхідність знищення фашизму".
- В населеному пункті Липці (Харківська область), окупанти забирали телефони місцевих жителів, примушують одягати білі та червоні пов’язки на руку, а на будівлях вивішувати білі ганчірки.
- Війська РФ обстріляли блокпосту на Фастівщині, у Київській області. Через це загинуло 5 осіб, ще одну людину поранено.
- Ворог ударив по Вінничині з Чорного моря. Через обстріл тамтешнього аеропорту загинула одна людина.
- У Новій Каховці, яку захопили російські окупанти, місцеві вийшли на мітинг проти загарбників. Росіяни відкрили вогонь по мирних мешканцях.
- У Києві українські захисники збили російську крилату ракету над дитячою лікарнею "Охматдит".
- Над Харковом Нацгвардія збила російський винищувач. Але місцева влада очікуює на подальші авіанальоти окупанта.
Головний оптиміст української влади – голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім – тепер може записувати відео із трофейної російської бронемашини.
Росія продовжує лякати українців
Тепер Кремль обіцяє наносити удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу.
Росія продовжує дивувати світ "творчими підходами" своєї пропаганди.
🤦 Російські військові нібито "розкрили факти екстреної зачистки Київським режимом слідів військово-біологічної програми". Мовляв, Київ розрозбляє бологічну зброю за фінансування Міноборони США. У документах, опублікуованих як "докази", йдеться про "біологічні патогенні агенти", які використовуються для досліджент у лабораторіях українського МОЗ.
🤦 Показали той самий "ноутбук "Правого сектору" з маркуванням НАТО". Без коментарів:
Що робитимуть з тілами окупантів? Кабмін визначив порядок.
Для цього військові адміністрації мають створювати спеціальні групи, до яких входитимуть:
- сил територіальної оборони;
- Нацгвардії;
- Нацполіції;
- ДСНС;
- слідчих правоохоронних органів.
За згодою можуть також доєднуватись:
- бюро судово-медичної експертизи;
- громадських та релігійних об’єднань;
- громадських організацій;
- волонтерів.
Ці групи мають забезпечити патолого-анатомічними мішками, гігієнічними засобами і обмундируванням. Крім того, їм мають надавати транспорт і техніку для фотофіксації.
До збору тіл за можливості потрібно залучати журналістів, щоб ті поширювали інформацію про реальні наслідки російського вторгнення.
При Нацполіції мають утворити спеціальний кол-центр, щоб оперативно дізнаватись про місця знаходження тіл.
Тіла потрібно перевозити в морги. Якщо це неможливо – до іншого визначеного місця зберігання. Потім – помістити у рефрижератори на залізничній базі або в причепи-авторефрижератори.
Після накопичення тіл її мають звозити в єдиний центр, а звідти – перевозити в РФ.
Після накопичення тіл у моргах або пунктах збору забезпечується їх доставка до єдиного центру, з якого буде здійснюватися їх подальше транспортування з кінцевим пунктом призначення Російська Федерація.
Передавати мертвих окупантів у Росію чи на окуповану територію потрібно за участі міжнародних організацій. І лише піся впізнання осіб. Неідентифіковані тіла залишаються на зберіганні у рефрижераторах.
Окупанти не стидаються атакувати цивільну, в тому числі, критично важливу інфраструктуру. У Києві російську крилату ракету збили над дитячою лікарнею "Охматдит".
💪 В Україну вже повернулись 140 тисяч українців. 80% із них – чоловіки.
❗УВАГА! Фейк!
На сайті інформагенства "Українські новини" з'явилась фейкова заява Зеленського, в якій він нібито закликає скласти зброю. Матеріал уже видалили.
Раніше про підготовку такої провокації заявляли українські спецслужби.
"Ми для людей, не люди для нас!" Хто такі гарцери та чому вони допомагають українцям
Союз польського гарцерства (ZHP скорочено польською) – найбільша польська молодіжна скаутська організація, яка існує вже більше ста років. Головна ідея – виховання в скаутах (гарцерах) поваги та співчуття до кожної людини.
Пьотр Міколайчик, ZHP командир першої зміни Прикордонного Підрозділу:
"Ми навчаємо життю, виживанню та як допомогти іншим в складних, критичних ситуаціях. Ми вчимо бути соціально корисними, активними та емпатичними. Тому ми не волонтери, ми приїжджаємо сюди служити, це наш обов’язок.
Бог, Честь, Батьківщина – це відомий польський девіз, якого притримуємося."
На разі гарцери в Медиці та Пшемишлі допомагають українським біженцям: приймають по кордоні, розпреділяють гуманітарну допомогу на складах, надають біженцям гарячу їжу та напої, керують до інформаційних центрів.
Вступити до лав гарцерства можна з 6 років. Тут керуються спеціальною виховною системою, мають власні правила та присягу. Навіть наймолодші діти носять мундири та вчаться військової муштри.
Сюди, на кордон, звісно, дітей не беруть, тут служать підлітки від 16 років. Кажуть, що звикли до спартанських умов, їх на це тренували, тож ночівлі в залах шкіл сприймають, як щось буденне. Головне – допомагати, а в яких умовах вже не так важливо.
"Бо ми для людей, не люди для нас, – каже Міколайчик. – Зараз на кордоні тяжко – дуже багато біженців, але ми зустрічаємо неймовірних людей. Люди дуже вдячні, що, як тільки стають на польську землю, одразу отримують допомогу. Приємно бачити, як люди, мабуть перший раз за останній тиждень, посміхаються, бо бачать, що про них є кому подбати."
Вступити до харцерства в Польщі може будь-яка дитина, не має значення соціальний, фінансовий статус або релігійні вподобання. Для дітей з інвалідністю є спеціальні підрозділи, де їх також вчать, як служити Батьківщині та допомагати іншим. Зараз в Союзі польського гарцерства налічується коло 130 тисяч скаутів.
Катерина Сенч для УП
Нова "візитка Яроша". Російська пропаганда намагається показати Україну скупчення націоналістів (чи навіть нацистів), керовиних у США.
Пам'ятаєте, як нардеп з "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива буквально напередодні початку війни говорив, що "українському народу потрібне звільнення". Те саме вже наступного ранку твердили російські пропагандисти, пояснюючи наступ на Україну.
Тепер Кива – офіційно підозрюваний!
Генпрокурорка Ірина Венедіктова:
"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде."
Зведення з фронту на 15 годину:
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Перед залізничною станцією Коростень в Житомирській області під обстріл росіян потрапив потяг "Київ – Рахів". Потерпілих немає.
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Окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь. Через це територія від Вугледару до Бердянська невдовзі залишиться без газу.
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На Хмельниччині ворог ракетою атакував аеродром. Троє людей отримали поранення.
- Під обстріл також потрапив аеропорт на Вінничині.
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Українські захисники знищили черговий російськи бойовий літак над Харковом.
- Ще один ворожий літак ЗСУ збили над Чорним морем поблизу Одеси.
Путін збирається воювати з Україною, допоки ми не здамося. Він поговорив з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом, який передав російському диктатору слова Зеленського про готовність зустрітися.
Ось, що відповідають у РФ:
"Призупинення спецоперації можливе лише у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії".
"Кадирівці" самі документують російську агресію!
У 2014 році участь російських військ у війні проти України доводили завдяки соцмережам. Але згодом солдатам РФ заборонили користуватись смартфонами і соцмережами. Та лишились "недоторканні" – бійці Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, яких бояться самі ж росіяни.
⚡ Російська ракета прилетіла на Вінничину: ворог ударив по аеропорту та військовій частині.
"Вісім ракет. Проти нашого міста, проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії, жодним чином. Ракетний удар, жорсткий і цинічний. Повністю знищений аеропорт", – Володимир Зеленський.
Американський актор і режисер Шон Пенн побачив війну в Україні на власні очі, зустрівся із Володимиром Зеленським і повертався додому через польський кордон разом із біженцями. Він подилився своїм враженням від мужності українського народу.
"Я точно знаю, що ми повинні вкласти все, що у нас є, щоб підтримати український народ, підтримати президента Зеленського, інакше, я не впевнений, що в нас залишиться пам’ять про Америку, якою ми мріємо стати."
📝 Офіційний портал, щоб фіксувати злочини окупанта
Українські правоохоронці разом з іноземними партнерами створили спеціальний сайт, щоб документувати дії Росії. Будь-який свідок може надіслати фото, відео чи іншу інформацію. Для цього треба заповнити коротку анкету і завантажити файли.
Полк "Азов" заявляє, що друга спроба організувати "коридор" для евакуації з Маріуполя теж зазнала поразки – росіяни знову відкрили вогонь!
Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян— АЗОВ (@Polk_Azov) March 6, 2022
Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого. pic.twitter.com/XtAnvdzPhB
Кожна десята гривня на рахунках, відкритих НБУ для допомоги ЗСУ та цивільним, надходить з-за кордону 🗺
Наразі зібрано близько 8 мільярдів гривень, з яких 800 мільйонів перераховано саме з-за кордону.
Укрзалізниця відкликає свої вагони-рефрижератори, бо росіяни не забирають тіла загиблих.
20 вагонів з тілами російських військових три дні простояли на станціях Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя, але їх так ніхто і не почав вантажити.
За попередніми даними, за майже 11 днів війни внаслідок нападу Росії загинули 38 дітей. Ще 71 дитина постражала.
За попередніми даними, за майже 11 днів війни внаслідок нападу Росії загинули 38 дітей. Ще 71 дитина постражала.
За кілька годин після Нової Каховки на мітинг з українськими прапорами вийшли в Херсоні.
Мешканці Херсона знову вийшли на Площу Свободи протестувати проти окупантів. А ще недавно росіяни хотіли зімітувати в місті фейкові акції на свою підтримку 😉 pic.twitter.com/Daf62FaJTJ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
Росіяни заявляють, що завершили "евакуацію" українців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у російські міста, яку розпочали за тиждень до початку війни.
🚨 Міжнародне право забороняє окупанту примусово переселяти населення у свою країну. Евакуація, якщо вона потрібна для безпеки мешканців, не може відбуватись за межі окупованих території.
Художник Олександр Грехов осучаснив столичну Арку дружби народів.
Він розмістив під нею українців, які вчора чекали на евакуацію під розбитим росіянами мостом в Ірпені.
Поки Зеленський закликає громадян РФ боротися за мир і за свободу у своїх країні, росіян вкотре затримують на антивоєнних мітингах.
В Єкатеринбурзі людей почали затримувати з перших хвилин акції. Поліції через рацію наказують: "Громадянських брати, журналістів не чіпати".
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⚠Зеленський заявив, що росіяни збираються бомбити Одесу!
"Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло. Тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси?
Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин", – сказав президент у своєму зверненні.
У своєму новому зверненні Зеленський вкотре звернувся до росіян:
"Граждане России делают выбор прямо сейчас. В эти дни. В эти часы. Между жизнью и рабством. Сегодня. Завтра. В ближайшую неделю. Это время, когда ещё можно победить зло без невосполнимых потерь.
Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Соцсети, друзья, знакомые и незнакомые, коллеги и родственники. Вас должны услышать! Мы, украинцы, – мы хотим мира!
Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали.
Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии".
Кількість біженців з України до сусідніх країн уже перевищила 1,5 мільйона.
Через заповненість залізничного вокзалу у Львові Укрзалізниця пріоритетно зупинятиме свої поїзди на станції "Підзамче" – це за 7 кілометрів від центрального вокзалу.
Російська армія намагається розвернутися в бік Південноукраїнської АЕС на Миколаївщині, – заступник голови ОП Олексій Арестович.
Під контролем окупантів уже Запорізька та Чорнобильська атомні станції.
На тлі непідтримки України: Росія послаблює санкційний тиск на Грузію.
РФ ініціює зняття санкцій з 15 грузинських виробників молока та молокопродукції. Формальне рішення ще попереду.
Якщо ви теж шукаєте відповідь на запитання, як країна, у якій Росія окупувала частину території, вирішила не підтримувати Україну в цій війні, читайте цю статтю на "Європейській правді".
Мітинги в тимчасово окупованих містах не вщухають🇺🇦
Нова Каховка на Херсонщині, куди окупанти зайшли в перші дні війни, вийшла на протест з українськими прапорами.
Нова Каховка, що на Херсонщині, показує окупанту, що її непотрібно "рятувати" 🇺🇦— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
Nova Kakhovka, Ukraine, protest against Russian occupation pic.twitter.com/U3lI6VYAvh
Поїзди Укрзалізниці ще ніколи не були такими бажаними.
Окупанти атакують Миколаїв танками, – голова ОДА Віталій Кім.
Нові послуги в "Дії" у часи війни – це трансляція марафону єдності від українських каналів.
Поляки залишили на пероні візочки для українських матерів.
Білоруський мовник "Белсат" віддав частину свого ефіру українським каналам🇺🇦
Щодня з 12 до 18 він транслює український марафон національної єдності. З 6 до 22 постійно розповідає про ситуацію в Україні, показує міжнародну реакцію, говорить про білорусів, які воюють на боці України.
"На знак солідарності з мужнім українським народом ми віддаємо найцінніше, що є в телебаченні – свій ефір", – розповів заступник директора каналу Олексій Дікавицький.
Кореспонденти "Белсату" залишаються працювати у Києві, Харкові, Одесі та Львові. Офіс телеканалу розміщений у Варшаві.
Українська влада веде переговори про евакуацію з Гостомеля й Бучі на Київщині, які постійно обстрілюють росіяни, – радник голови ОП Олексій Арестович.
За 11 днів війни евакуація лише частково минула успішно у Волновасі. У Маріуполі виїзд цивільних був зірваний окупантами.
На 11 день війни на Львівському вокзалі все ще тримаються величезні черги на поїзд до Польщі.
Український журналіст Андрій Дубчак повідомляє, що росіяни цілеспрямовано б'ють мінометами по мосту, через який люди намагаються виїхати з Ірпеня.
Український поет Олександр Ірванець, що залишився у розбомбленому росіянами Ірпені під Києвом, написав вірш з нагоди Прощеної неділі.
Його опублікував друг Ірванця, видавець Іван Малкович.
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З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.
Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?
Маріупольська міська рада оголосила новий час евакуації з міста – учорашній виїзд зірвали росіяни!
Евакуація почнеться сьогодні о 12 годині. З 10 до 21 має працювати режим тиші.
Маршрут евакуації дещо змінено. Сьогодні він виглядає так: Маріуполь-Портовське-Мангуш-Республіка-Розівка-Більмак-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.
З міста можна виїхати як комунальним транспортом, так і своїм авто. Відхилятися від марштуру заборонено.
Запитання киян на 11 день війни.
Ситуація в усіх областях України станом на 8 ранку 6 березня – інформація від голів ОДА:
Херсонщина: відносно тихо, відключили мобільний зв'язок
Житомирщина:
Коростень – внаслідок авіаудару зруйновано 10 приватних житлових будинків – 1 людина загинула, 5 отримали травми, з підвалу оходпеного полум'ям гаража врятували 5 дітей. Був удар по місцевій залізниці – пошкоджено тепловоз, 2 електрички, 2 пасажирських вагона.
Овруч – зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих та травмованих наразі немає.
Запорізька область: ніч пройшла відносно спокійно, жителі продовжують готувати до зустрічі з ворогом, обладнуючи укріплення
Хмельниччина: удари по аеродрому в Старокостянтинові – 2 поранених
Чернігівщина: у Чернігові були постійні повітряні тривоги, на околицях міста та на київському напрямі тривали бої
Луганщина: ніч пройшла більш-менш спокійно, напередодні вдень були потужні обстріли.
Сєвєродонецьк – у прилеглих селищах гуманітарна катастрофа.
У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Знову обстріляли обласну дитячу лікарню. З позитиву – дійшла перша гуманітарна допомога з Чернівецької області.
Донеччина: Маріуполь в облозі. Волноваха теж, але з Волновахи і району вчора змогли вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації. Над Краматорськом вчора ввечері українська ППО збила крилату ракету
Миколаївщина: Миколаїв обстрілювали вчора ввечері "Смерчами", усі три снаряди вклучили у подвір'я приватних будинків, є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл Миколаївського району. У цілому ситуація контрольована
Харківщина: ніч у Харкові минула з вибухами: райони Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі Харкова. По області ЗСУ по кількох напрямках перейшли у контрнаступ
Київщина: бої в Ірпіні, Гостомелі, Макарові. Переміщення ворога по Бучі, Нємішаєвській громаді. Район Житомирськоі траси залишається найгарячішою точкою
Кіровоградщина, Волинь, Рівненщина, Вінничина, Черкащина, Львівщина, Полтавщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина, Одещина, Дніпропетровщина, Закарпаття: усе спокійно.
🔊 Міська рада Бучі благає про допомогу.
Окупанти обстрілюють всі житлові квартали міста. У місті немає тепла, зв'язку та світла. Жителі потребують продукти, воду та допомогу в пошуку своїх рідних.
Доставити гуманітарні вантажі наразі неможливо, оскільки місто перебуває в облозі росіян.
📱На Херсонщині знову зник мобільний зв'язок. Не працюють оператори Vodafone та Київстар.
Росіяни вигадали нове виправдання нападу на Україну – тепер замість загрози нападу НАТО там фігурує "ядерна програма", над якою Україна нібито працювала з 2014 року за "негласним розпорядженням Порошенка".
Таку інформацію поширили одразу три центральні агентства РФ, посилаючись на "інформоване джерело в одному з компетентних відомств РФ".
Приблизні бойові втрати противника станом на 6 березня
- особовий склад – понад 11 тисяч осіб
- танки ‒ 285
- ББМ ‒ 985
- артилерійські системи –109
- РСЗВ – 50
- засоби ППО – 21
- літаки – 44
- гелікоптери – 48
- автомобільна техніка – 447
- легкі швидкісні катери – 2
- цистерни з ППМ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4
Наслідки ракетного удару по приватному сектору у місті Овруч на Житомирщині: зруйновано 15 будинків, з них 5 повністю.
Наслідки ракетного удару по приватному сектору у місті Овруч: зруйновано 15 будинків, з них 5 повністю.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
Попередньо жертв та постраждалих немає pic.twitter.com/wPCXsdjIpo
Канада та США просять своїх громадян негайно виїхати з Росії
"Не змогли взяти всі свої речі та роботу, друзів та улюблені кав'ярні, але взяли найголовніше – Україну. Яку ніхто у нас не відбере, за яку боремося щодня, де б ми не були зараз, та яку потім обов'язково всі разом відбудуємо", – ілюстрація Олександра Грехова.
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|Ілюстрація Олександра Грехова
У Коростені на Житомирщині окупанти ракетним ударом зруйнували 10 приватних житлових будинків.
⚡"Новою поштою" можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним – для цього не потрібно вказувати конкретного адресата.
⚡Росіяни спробували зробити прорив у Балаклії в сторону Дніпропетровщини, але ЗСУ їх зупинили і розбили колону російської техніки.
💔Ось чому ми виграємо цю війну...
|Історія від українського солдата
Три тисячі американських ветеранів воюватимуть добровольцями за Україну. Переважно це вихідці з пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь. Але серед охочих є й американці, які воювали в Іраку, Боснії та інших гарячих точках.
Звернення та поради жителям, які залишились на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей або в Криму, та яких найближчим часом можуть призвати до війська країни-агресора.
Важливо! Не виконуйте незаконних наказів, не стріляйте у мирне населення та цивільні об’єкти. Якщо ж вирішите битися на стороні ворога, то й відповідальність за скоєні злочини доведеться нести перед судом. В Україні за зраду передбачено покарання у 15 років позбавлення волі.
Зведення від Генштабу на 06:00
Збройні Сили і підрозділи Сил безпеки та оборони України ведуть запеклі бої з утримання визначених рубежів. Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.
Угруповання сил оборони веде оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон та проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.
Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.
Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.
На Сіверщині проводиться операція з оборони м.Чернігова.
На Волинському напрямку здійснюються заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.
На приморському напрямку – оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.
На інших напрямках ЗСУпроводять стабілізаційну операцію.
Загалом, станом на цей час, втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.
Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано.
Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ.
Ворог продовжує нести втрати! Разом переможемо! 🇺🇦
😀Хороші ранкові новини. Що втратила Росія за минулу добу війни:
- У Кремлі визнали, що Росія зараз не є інвестпривабливою країною.
- Компанія Adobe – розробник Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom тощо – припиняє продажі продуктів і послуг.
- Visa та Mastercard повністю виходять з РФ та зупиняють транзакції.
- PayPal зупиняє всі послуги. Платіжна система Payoneer також.
- Техногігант IBM більше не торгуватиме з Росією.
- Blooomberg та "Радіо Свобода" призупиняють роботу журналістів у Росії.
- Відомі письменники Стівен Кінг, Лінвуд Барклі та Ніл Гейман оголосили, що хочуть припинити контракти з російськими видавництвами.
- PUMA закриває бізнес у Росії.
- Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ.
- Міжнародне рейтингове агентство Moody's Corp призупиняє комерційну діяльність. Агентство Fitch знизило рейтинги десятків російських компаній та банків, а рейтинги підсанкційних банків взагалі вирішило відкликати.
- S&P Dow Jones виключить російські акції з торгів.
- Фінтех-додаток Revolut перестав переказувати гроші з Білорусі та Росії і в зворотному напрямку.
- IT-компанія Luxoft йде з російського ринку.
- Один з найбільших магістральних провайдерів – американський Cogent – відключає російських операторів від своїх мереж.
- Роздрібний продавець одягу Inditex припинив торгівлю в Росії та закриває 502 магазини та онлайн-продажі.
- Стримінговий сервіс аудіокниг Storytel йде з Росії.
На захист України проти Росії стало також "інформаційне військо", яке допомагає нашій армії у кіберпросторі.
Активісти створили Telegram-боти, де можна "здавати" ворога, а також волонтерити чи шукати допомогу з житлом, ліками, транспортом.
Росія наказала ховати своїх військових у братських могилах, щоб приховати втрати в Україні. Ховатимуть російських солдатів з присвоєнням номера, зокрема на території Білорусі.
"У разі неможливості проведення евакуації тіл з 1 березня 2022 р. вжити заходів для їх знищення на місці", – зазначається у документі.
"Синьо-жовтий прапор України розвіюється по всьому світу, оскільки люди та уряди стверджують, що вони з Україною", – Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен опублікував відео, де світ підтримує Україну і закликає Росію припинити напад.
In all corners of the globe, including in Russia itself, people are calling for the end of Russia’s brutal attack on Ukraine. The blue and yellow of the Ukrainian flag is being flown around the world as people and governments assert they are #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/QT8Wm04zja— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2022
Короткі зведення з фронту з 23:00 до 05:00
- З Бучі і Гостомеля не можуть евакуювати людей. За інформацією місцевих мешканців, окупанти розстрілюють навіть цивільне населення.
- Окупанти продовжують штурмувати Харків.
- Через ворожі обстріли на Сумщині є вбиті та поранені серед бійців і цивільних.
- Російська армія планує захопити важливий інфраструктурний об’єк – дамбу Канівської ГЕС.
- Маріуполь перебуває у блокаді. Окупанти, які зірвали евакуацію маріупольців, фактично взяли у полон ціле місто – 400 тисяч жителів.
- На Херсонщині росіяни не дають доставити жителям українську гуманітарну допомогу: 30 фур з продуктами харчування, засобами гігієни та дитячим харчуванням.
- 5 березня російські окупаційні війська втратили 9 літаків та гвинтокрилів.