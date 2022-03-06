Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Хмельницьку для переселенців потрібні крупи та медикаменти – штаб допомоги

Ірина БалачукНеділя, 6 березня 2022, 08:57
У Хмельницьку для переселенців потрібні крупи та медикаменти – штаб допомоги
Скриншот з відео УП з м. Хмельницький

Хмельницький штаб допомоги вимушеним переселенцям заявив, що йому потрібні крупи, макарони та медикаменти.

Джерело: Суспільне з посиланням на заступницю керівника штабу Юлію Сабій

Деталі: За її словами, штаб допомоги в середмісті Хмельницького приймає громадян з інших міст цілодобово.

Реклама:

Переселенців, які не мають де зупинитись, селять у наданому штабом приміщенні, а харчуванням  забезпечують працівники Хмельницького центру сфери послуг. Вони працюють цілодобово, в дві зміни. Також готову їжу надають підприємства міста та Хмельницького району, шкільні їдальні.

За словами Сабій, волонтери штабу допомоги забезпечують харчуванням щодня більше тисячі переселенців.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Хмельницькийвійнапереселенці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Хмельницький
На Хмельниччині прогриміли вибухи – ОВА
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО
На Хмельниччині росіяни вдарили по військовому об'єкту: знищили 5 літальних апаратів
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: