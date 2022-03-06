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У Хмельницьку для переселенців потрібні крупи та медикаменти – штаб допомоги

Ірина БалачукНеділя, 6 березня 2022, 09:57
Скриншот з відео УП з м. Хмельницький

Хмельницький штаб допомоги вимушеним переселенцям заявив, що йому потрібні крупи, макарони та медикаменти.

Джерело: Суспільне з посиланням на заступницю керівника штабу Юлію Сабій

Деталі: За її словами, штаб допомоги в середмісті Хмельницького приймає громадян з інших міст цілодобово.

Переселенців, які не мають де зупинитись, селять у наданому штабом приміщенні, а харчуванням  забезпечують працівники Хмельницького центру сфери послуг. Вони працюють цілодобово, в дві зміни. Також готову їжу надають підприємства міста та Хмельницького району, шкільні їдальні.

За словами Сабій, волонтери штабу допомоги забезпечують харчуванням щодня більше тисячі переселенців.

Теми: Хмельницькийвійнапереселенці
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