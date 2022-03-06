Резніков: Окупанти ведуть війну з жінками та дітьми. Терористів буде знищено

Міністр оборони Олексій Резніков наголошує, що російський окупант остаточно перетворився на терористів, воюючи проти жінок та дітей, але буде розбитий: цьому може допомогти кожен українець на своєму місці.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "10 днів 4 години 20 хвилин – 244. Україна бореться за увесь світ. Ми продовжуємо давати відсіч ворогу".

Деталі: Економіку країни переведено на військові рейки.

Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Якщо ви вимушені були евакуюватись – знайдіть роботу на новому місці – ваша допомога потрібна всюди, наголошує Резніков.

Українські війська також несуть втрати (кожне ім'я – не буде забуте, наголошує міністр), але ситуація на позиціях контрольована.

Ворог продовжує нести суттєві втрати. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою, вважає Резніков.

Пряма мова: "Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – вони прийшли нищити нашу країну, нищити наш народ. В них нічого не вийде.

Вони ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, які захищають Харків – вони почали воювати з Харківським університетом. Росіяни - звичайні терористи. А терористи будуть знищені".