"Карма в дії": Путін послав на смерть в Україну військових зрадників 2014 року

Служба безпеки України отримала черговий доказ, що путінський режим використовує для війни в Україні її колишніх військових зрадників.

Джерело: СБУ

Деталі: 4 березня під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Виявилось, що більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму.

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СБУ ще тоді поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.

Тепер Путін допоміг притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну, зазначає спецслужба.

Дослівно: "Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.

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Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився. Докладаємо усіх зусиль, щоб усі вони були покарані! Разом переможемо!".

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