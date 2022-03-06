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На антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Роман КравецьНеділя, 6 березня 2022, 15:47

У містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників. 

Джерело: "Медуза" у Telegram

Деталі: Наразі затримано більше 2 тисяч осіб в 44 містах РФ. Найбільше затриманих у Москві – майже 500 осіб, Новосибірську – 279, Санкт-Петербурзі – 267, Єкатеринбурзі – 206 осіб.

Зокрема, у Єкатеренбурзі російська поліція валить людей на землю та б’є ногами. 

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Що було раніше: 2 березня у деяких містах силовики РФ так само жорстоко затримували учасників мітингів та протестів проти російської збройної агресії проти України.

Теми: Росіяакціїмітингивійна
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