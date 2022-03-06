На антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих
Неділя, 6 березня 2022, 14:47
У містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників.
Джерело: "Медуза" у Telegram
Деталі: Наразі затримано більше 2 тисяч осіб в 44 містах РФ. Найбільше затриманих у Москві – майже 500 осіб, Новосибірську – 279, Санкт-Петербурзі – 267, Єкатеринбурзі – 206 осіб.
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Зокрема, у Єкатеренбурзі російська поліція валить людей на землю та б’є ногами.
Театральна площа, Москва (Медуза) pic.twitter.com/ifNW1sI9sR— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 6, 2022ВІДЕО ДНЯ
Що було раніше: 2 березня у деяких містах силовики РФ так само жорстоко затримували учасників мітингів та протестів проти російської збройної агресії проти України.