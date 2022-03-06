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Росіяни вбили 38 українських дітей включно з малюком півтора року

Олена РощінаНеділя, 6 березня 2022, 12:20

За попередніми даними, за 10,5 днів війни від обстрілів російської армії в Україні загинули 38 дітей та постраждала 71 дитина.

Джерело: уповноважена з прав людини Людмила Денісова 

Пряма мова: "Станом на 12 годину 6 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 38 дітей та постраждала 71 дитина. Ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну інформацію про кількість убитих та поранених жителів міста Маріуполя Донецької області та міста Ірпінь на Київщині наразі неможливо".

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Деталі: Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик.

У місті Буча на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення.

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Хлопчик, який народився у місті Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії, на яку захворів під час кількаденного перебування у бомбосховищі в Харкові.

Внаслідок повітряної атаки ворога на місто Біла Церква, ракетними ударами пошкоджені 15 приватних будинків, де були літні люди та діти. Кількість жертв наразі невідома.

У напрямку Гостомель – Буча – Ірпінь в укриттях перебуває до 70-ти малюків, є поранені. Лікарів та волонтерів війська агресора до дітей не допускають.

Пряма мова Денісової: "Збройні сили Російської Федерації продовжують грубо порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини.

Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України".

Теми: війнадітиРосія
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